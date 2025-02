Maria Antonia Perelló: "Ya me dicen que hoy toca el "corazón partío"

La presidenta del Conectabalear Manacor afronta un partido difícil de cuartos de la Copa del Rey ante el Teruel de su hijo Guillem Pont. "Me lo he trabajado pero es una situación complicada. Cuando él está en pista es cuando lo paso peor. Quiero que lo haga bien pero no puedo ir contra el Manacor"