Manu Fraga: “La Covid-19 ha conseguido suspender el Trofeo Ciutat de Palma después de 70 años"

Imagen: Manu Fraga, durante un instante de la Copa del Rey Mapfre 2019/Nico Martínez

El Trofeo Ciutat de Palma, la competición deportiva más antigua de Baleares, ha sido aplazado por primera vez en 70 años. La regata tenía previsto realizarse entre el 4 y el 8 de diciembre de este año e iba a reunir a cerca de 500 deportistas de distintas clases de vela ligera procedentes de más de una docena de países. Sin embargo, debido a la pandemia de la Covid-19, el Real Club Naútico de Palma ha decidido suspenderla para así evitar concentraciones que puedan contribuir a la propagación del virus.

“Parece que la Covid-19 está consiguiendo cosas que en 70 años no se habían conseguido, como suspender la edición del trofeo más antiguo de Baleares. Desgraciadamente, nos hemos visto obligados a aplazarlo, como también se ha hecho con la Copa del Rey y la regata PalmaVela”, ha manifestado Manu Fraga, director deportivo del RCN de Palma, este mediodía en Deportes Cope Baleares.

“Tenemos que afrontar la situación primero con tristeza, pero también con ilusión de que el año que viene haremos una edición como se merece este evento. Este años, debito a todas las restricciones que tenemos a nivel sanitario, tanto en Baleares como en el resto de España, no podíamos complir con ese estándar de calidad deportiva. Con la cantidad de deportistas que quieren participar en esta regata, sería muy injusto dejar a tanta gente afuera, porque muchos no pueden salir de sus comunidades o de sus países y venir con normalidad a Baleares hacer una prueba deportiva. Estamos todos fastidiados, teníamos la ilusión de hacer este evento, pero no ha podido ser”, ha expresado.