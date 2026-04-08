Javi Eslava sobre las opciones de Playoff de la UD Ibiza: "Sí que es posible"
El delantero reconoce que ha llevado muy mal su lesión y no haber podido ayudar apenas desde su llegada en el mercado invernal. En Algeciras fue su primera titularidad
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Podríamos decir que estamos más cerca que nunca de la paz desde que arrancó la guerra en Irán; pero hay que decirlo con mucha cautela, precaución y con matices"
Pilar G. Muñiz
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