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Fran Castillo, jugador de la UD Ibiza: "Mientras se pueda vamos a intentar entrar en playoff"

El media punta analiza en DEPORTES COPE BALEARES la recta final de campeonato. Hablamos también de su primer año en Primera RFEF y las expectativas de uno de los mejores jugadores del equipo

Fran Castillo
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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