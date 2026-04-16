Fran Castillo, jugador de la UD Ibiza: "Mientras se pueda vamos a intentar entrar en playoff"
El media punta analiza en DEPORTES COPE BALEARES la recta final de campeonato. Hablamos también de su primer año en Primera RFEF y las expectativas de uno de los mejores jugadores del equipo
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Hay muchos argumentos para estar a favor de que tengan papeles y derechos quienes llevan años trabajando y contribuyendo a la riqueza de todos"
Pilar G. Muñiz
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