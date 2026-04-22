COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Farah El Bousairi en COPE tras proclamarse campeona de Europa: "Todavía estoy en la nube"

La púgil recuerda la emoción de conseguir el título en casa ante su gente en el Germans Escalas. "En esas lágrimas me venían imágenes de tantos combates hasta ser campeona de Europa"

Farah El Bousairi
00:00
Descargar

Farah El Bousairi

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura5:24 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 22 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking