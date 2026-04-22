Farah El Bousairi en COPE tras proclamarse campeona de Europa: "Todavía estoy en la nube"
La púgil recuerda la emoción de conseguir el título en casa ante su gente en el Germans Escalas. "En esas lágrimas me venían imágenes de tantos combates hasta ser campeona de Europa"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Sánchez no tiene más remedio que seguir construyendo muros en su matrix, porque su realidad es la que es"
Pilar García de la Granja
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