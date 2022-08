Dani Rodríguez: "Los últimos 4 meses de la temporada pasada fueron los peores desde que estoy aquí"

Dani Rodríguez está de vuelta. Eso es al menos lo que el propio jugador admite en la entrevistra concedida a Deportes Cope Baleares en la que el centrocampista nacido en Betanzos se sincera sobre los últimos meses de la pasada temporada y analiza también el futuro y las metas de esta temporada que acaba de comenzar. "Los últimos cuatro meses de la temporada pasada han sido los peores cuatro meses desde que llegué aquí", admite un Dani Rodríguez que aduce a un mal momento "en lo personal y profesional" que le hizo estar muy lejos de ser el futbolista que había encandilado a una afición que veía con extrañeza el bajo rendimiento del de Betanzos.

Ahora, pasadas las vacaciones de verano y comenzada ya la pretemporada, el gallego parece haber hecho un reset total y reconoce que vuelve a disfrutar en el campo. "Antes de que lo dijese en público el 'mister' me lo dijo a la cara, me dijo que parecía otro", apunta en referencia a las palabras que le dedicó Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Betis. El mexicano aseguró en ese momento que Rodríguez había dado un cambio importante y que lo veía como el jugador qu él esperaba que fuera.

También afirma el segundo capitán del Real Mallorca, una denominación que el gallego asegura llevar con "orgullo", que se debe encontrar una solución a los problemas del VAR. "Creo sinceramente que los árbitros principales están desamparados" asegura un Dani Rodríguez que aboga por cambiar las cosas. "No puede ser que en cada partido en cada jornada se hable de eso cuando antes si un árbitro hacía un buen partido no era noticia. Sinceramente creo que el problema es que no pueden pitar sin más, al menos en España".