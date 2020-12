Imagen: Bubi Sansó

Kevin Escoffier ya se encuentra sano y salvo tras vivir la peor experiencia de su vida. El navegante francés, participante en la Vendée Globe 2020, ha tenido que ser rescatado al producirse una vía de agua en su barco. Escoffier ha estado 11 horas en su balsa salvavidas hasta que fue rescatado por su compatriota Jean Le Cam, quien a unos 40 kilómetros del lugar.

Este jueves en Deportes Cope Mallorca hemos hablado con Bubi Sansó, quien vivió una experiencia similar a la de Kevin Escoffier. En 2013 el regatista mallorquín fue rescatado en helicóptero tras volcar en el archipiélago de las Azores. Sansó pasó 12 horas en una balsa salvavidas a la deriva en medio del Atlántico. “Al principio vas en modo piloto automático, modo supervivencia, nos dan muchos cursos de supervivencia, pero nunca son ensayos. Pues al final, los cursos sirven para algo. Perdí el barco, volqué y me caí al agua. Fue una experiencia un poco traumática. Tuve la gran suerte de que la Armada portuguesa me rescató en helicóptero”, ha expresado Bubi Sansó.

“Hay mil cosas que pueden ir mal y las piezas que no se deberían romper se rompen por fatiga. La fatiga es muy difícil de calcular. Cuanto más material más peso, te hace ir más lento. Los materiales están bien hechos, pero no se puede calcular la fatiga. Son meses y meses. No sé exactamente lo que le ha pasado a Escoffier, no tengo los detalles, pero hay mil factores que te pueden obligar a abandonar un barco. Si lo ha abandonado es porque lo tenía que hacer, el barco si no se abandona si no es necesario. Escoffier debía estar bastante apurado para abandonarlo”, ha explicado.

En relación a esto, también hemos hablado con Jaume Soler, periodista especializado en el deporte de la vela, que ha explicado que "en regatas como la Vendée Globe es muy frecuente que ocurran cosas como lo que le ha pasado a Kevin Escoffier. Suelen acabar alrededor del 50 por ciento de los barcos que salen. En este caso salieron 33 y han quedado 3 fuera de juego, y todavía queda por cruzar todo el océano Índico, el Pacífico y la subida de nuevo del Atlántico”.