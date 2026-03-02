COPE
Alexis González, técnico del ConectaBalear Manacor en COPE tras ganar la Copa del Rey: "Los jugadores aceptaron una idea y cambiaron de mentalidad"

El técnico muestra una satisfacción calmada tras ganar su primera Copa del Rey como entrenador: "Esto queda en mi recuerdo de por vida en mi carrera como entrenador"

El ConectaBalear Manacor levanta la Copa del Rey
Alexis González

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura6:55 min escucha

