Alexis González, técnico del ConectaBalear Manacor en COPE tras ganar la Copa del Rey: "Los jugadores aceptaron una idea y cambiaron de mentalidad"
El técnico muestra una satisfacción calmada tras ganar su primera Copa del Rey como entrenador: "Esto queda en mi recuerdo de por vida en mi carrera como entrenador"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura6:55 min escucha
