Albert Torres: “Estoy contento de acabar esta temporada con esta medalla de oro y este título continental”

Foto: Albert Torres. Movistar Team

Albert Torres culmina la temporada 2020 con una medalla de oro en el Europeo de madison y con una renovación por un año más con el Movistar Team. El pasado domingo 15 de noviembre de 2020, la dupla española Albert Torres-Sebastián Mora se coronó por tercera vez campeona de Europa en el Campeonato de ciclismo en pista, disputado en Bulgaria. Tres días después, el equipo español Movistar hizo oficial que ambos ciclistas continuarán vistiendo en 2021 el maillot de la escuadra telefónica, con la que ambos se estrenaron en la máxima categoría (UCI WorldTour) del ciclismo de carretera en este 2020.



“Estoy súper contento de acabar esta temporada 2020 con esta medalla de oro y este título continental, sobre todo, porque veníamos de una temporada de carretera con un calendario bastante comprimido y también del Giro de Italia, que fueron tres semanas de una vuelta totalmente nueva para mí. Lo más importante es que me he podido recuperar de los esfuerzos y, sobre todo, la transición a la pista con este campeonato. Y creo que es una lectura positiva porque no hemos tenido que realizar un trabajo muy específico de pista como estábamos acostumbrados a hacer en los últimos años.Esto nos hace ser bastante optimistas de cara al próximo año y tenemos que seguir con esta dinámica”, ha afirmado Albert Torres para Deportes Cope Mallorca, añadiendo que “es cierto, que este año teníamos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero al final se ha retrasado un año. Esperamos que todo vuelva a la normalidad y que el 2021 sea intenso deportivamente”.