La vida pausada, detenida, a la espera de los refugiados en Grecia

Cultura de Bienvenida. Refugees Welcome nos acerca a la realidad veraz de los migrantes y los refugiados, y así tener una visión certera y cercana de esta crisis humanitaria mundial, para que dejemos de ignorarla. Nos acompañan María Jiménez, del equipo de Comunicación de Refugees Welcome Baleares, y Arnau Far Rosales, voluntario en Grecia con refugiados. Entrevista en 'La Mañana en COPE Más Mallorca', martes 11 de febrero de 2020.