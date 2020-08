La tormenta provoca daños por valor de medio millón de euros a Agromallorca

Las fuertes tormentas con viento y granizo que el sábado arrasaron casi toda la isla de Mallorca, fueron especialmente virulentas y dañinas para Agromallorca. En la primera, entre las 10,30 y las 11,30 h. del sábado 29 de agosto, la inclemencia climática asoló las instalaciones en la finca sa Vinyota de Inca. Son tantos los daños que se hace muy difícil cuantificarlos.

El destrozo más visible es la caída de los 20.000 metros de invernaderos que protegían 200.000 kilos de pepinos a punto de ser recogidos, de hecho, parte de ellos debían distribuirse desde el domingo y a lo largo de toda la semana en una conocida cadena alimentaria, que es uno de los principales clientes de la cooperativa. Pronto se podrá saber cuáles son las pérdidas por no poder utilizar los pepinos, pero a esta cifra se le deberá añadir retirar el material derrumbado y el coste de volver a levantarlo de nuevo.

Fuera de los invernaderos, sufrieron la tormenta los ciruelos, los cítricos y los caquis madurando para la próxima cosecha. En palabras de Isabel Vicens, presidenta de Agromallorca, "las pérdidas van más allá de la producción totalmente perdida, afectan también a la calidad del producto que ha quedado, es difícil saber qué y cómo podremos comercializar. Por suerte, todo han sido daños materiales y no ha habido daños personales".

Agromallorca es una sociedad agraria de transformación con más de 50 años de existencia regida por tres generaciones de la misma familia que desde siempre se ha caracterizado por su labor social y solidaria, colaboran con distintas ONG, aportan toneladas de productos agroalimentarios al Banco de Alimentos y siempre han tenido especial mención de sus trabajadores. "Es evidente que todo el personal que teníamos en sa Vinyota ahora no será necesario, pero como somos una empresa grande, hemos recolocado a todos en otros lugares, a la espera de ver qué haremos con la explotación devastada, ahora mismo no sabemos si reconstruiremos a o no, es demasiado pronto para tomar este tipo de decisiones".