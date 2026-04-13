Toni Mir, CEO de Cap Vermell, analiza el boom del turismo de lujo en España por la tensión en Oriente Medio

La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio ha provocado una reubicación de los flujos turísticos que beneficia directamente a España y, en especial, a las Islas Baleares. Así lo ha explicado Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group y vicepresidente de la asociación de propietarios de IHG para la región de India, Medio Oriente y África (IMEA), quien asegura que el sector del lujo ya ha notado los efectos. El primer pico se ha registrado en Semana Santa, con la llegada de clientes que habían cancelado sus viajes a zonas en conflicto.

Un drama peor que en la pandemia

Según Mir, la situación en mercados como Dubái o Emiratos es crítica, con una frenada en seco de la afluencia de visitantes. El directivo ha calificado la situación de "auténtico drama", asegurando que las circunstancias actuales "son peores que incluso que en la pandemia". Este escenario contrasta con el momento que vive el Mediterráneo.

Se ha frenado en seco la afluencia de clientes y de turistas a una zona del mundo que tenía una gran, gran demanda"" Toni Mir

A pesar de este impulso inicial, el CEO ha matizado que el mercado "se va a autorregular" y no prevé un pico de demanda "tan agresivo". No obstante, ha advertido de que factores como el aumento de las tarifas aéreas o el encarecimiento de la cesta de la compra afectarán al consumo familiar a final de temporada, aunque espera que el turismo de masas no se vea perjudicado.

Planificar es ciencia ficción

El entorno actual es tan cambiante que la planificación a largo plazo se ha vuelto imposible. "Hoy en día, ir más allá de un año me parece un alto riesgo", ha afirmado Mir, calificando la situación de "catarsis brutal". Para el directivo, la clave es la adaptación constante tanto al comportamiento del cliente como a las alteraciones del entorno.

Quien te cuente que hace proyecciones a 5 años te está mintiendo, estoy seguro"" Toni Mir

El nuevo cliente de lujo y el valor de la experiencia

La pandemia también ha transformado el comportamiento del cliente de lujo. El concepto de "last minute", que antes era una reserva con una semana de antelación, hoy se refiere a un cliente que "se presenta diciendo que tiene una reserva y en nuestro sistema no nos aparece todavía". En este contexto, el turista ya no solo busca un alojamiento, sino experiencias memorables.

Estas experiencias van desde "encontrarse a sí mismo" con el silencio hasta sumergirse en la cultura local. Mir ha destacado el valor de conectar al visitante con el producto de proximidad, como el pan elaborado con una especie de trigo antigua recuperada en la isla. "Tener la oportunidad de compartir eso con gente que nos visita me parece fascinante a mí, y creo que fascina a quien nos visita", ha añadido.

En el décimo aniversario de Cap Vermell, la gastronomía se consolida como uno de sus pilares fundamentales. El restaurante de Álvaro Salazar, con dos estrellas Michelin, es la "punta de lanza", un referente que "obliga a todos a elevar el nivel" para que no exista un abismo entre su propuesta y el resto de la oferta gastronómica del hotel, liderada por los chefs Blai Ballbona y César Mogollón.