Salvar el Mediterráneo, desde la tierra al mar

Regeneración Marina, espacio mensual con la fundación Save The Med. Hoy hablamos del nacimiento de la Asociación Ondine y su transformación a la Fundación Save the Med, la próxima ponencia de Bea Johnsos, la creación de un collage por la Dragonera y la próxima limpieza de playa, este 3 de noviembre en Sóller. Hablamos con Sabrina Barceló, responsable de Comunicación Fundación Save the Med. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 29 de octubre de 2019.