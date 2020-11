Ruiz de Galaretta: "Los buenos resultados son consecuencia de que todo el equipo está trabajando muchísimo"

Iñigo Ruiz de Galarreta se ha convertido en uno de los hombre de moda en la plantilla del Mallorca. El centrocampista vasco ha ido de menos a más y se ha convertido en un futbolista imprescindible para Luis García. Ruiz de Galarreta ha disputado 9 encuentros en lo que va de temporada, siendo titular en 4 de ellos. “Todo el equipo está dando un nivel muy alto. Lo único que trato es de ayudar al máximo cuando me toque, y también cuando no me toque”, ha afirmado el futbolista este mediodía en Deportes Cope Mallorca.

Respecto a lo que dijo Luis García de que le preocupa que el halago pueda debilitar al equipo, Ruiz de Galaretta ha afirmado que “mucho halago puede confundir a todo el mundo, pero el equipo está viviendo un buen momento, juegue el que juegue todo el mundo lo está haciendo bien y las cosas están saliendo bien. Tenemos que mantener la calma que esto es muy largo y muy complicado. Tenemos que estar muy centrados en el partido del domingo que viene un rival muy fuerte”

“Nosotros desde dentro siempre tenemos que tratar de mantener la calma cuando las cosas están saliendo bien y también cuando están saliendo mal”, ha asegurado el centrocampista bermellón.

En relación a los buenos resultados del Mallorca: “Son consecuencia de que todo el equipo está trabajando muchísimo. Todo el equipo corre y aprieta muy fuerte. También estamos teniendo fortuna de cara a portería y tenemos que tratar de aprovechar el momento y alargar esta buena dinámica”, ha explicado.



Sobre el próximo rival del Mallorca, el Sporting de Gijón, segundo clasificado: “La verdad es que lo están haciendo muy bien. He podido ver un par de partidos suyos y juegan muy bien al fútbol. Tienen jugadores de mucho talento. Si están ahí arriba es por algo. Va a ser un partido complicadísimo. Nosotros en casa tenemos que ser fuertes”, ha asegurado el jugador bermellón.