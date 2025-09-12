COPE
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
El Mirall de l'Església 12 de septiembre de 2025

Conocemos a Gabriel Nieto, quien a sus 44 años entra mañana al noviciado de los teatinos en Palma. 

