Sin pelos en la lengua, el joven nadador mallorquín Joan Lluís Pons, Joanllu, mejor español en el Mundial de Corea del Sur c on un cuarto en los 400 estilos, no quiere que se cuelgue la medalla quien no se la merece y explica por qué está enfadado con la Federación Española.

Nos atiende desde Tokyo donde va a disputar la copa del Mundo a un año de los JJOO.