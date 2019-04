Tiempo de lectura: 1



Hablamos con Amanda Jeffrey sobre la presentación de su libro “El book de Amanda. El inglés que no se aprende en clase”. Es en la librería especializada COME IN Palma (Calle Sant Miquel 58) el martes 2 de abril a las 19:00h. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, lunes 1 de abril de 2019.