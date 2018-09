Deportes Cope Mallorca miércoles 5 de Septiembre 2018

Tiempo de lectura: 1



Éxtasis en el US Open. Estamos en Nueva York para escuchar a Rafa Nadal después de la batalla ante Dominique Thiem en cuartos del Abierto de EEUU. Preguntamos a Mateu Fiol.

En fútbol hablamos con Javier Bonilla después de las palabras de elogio de Recio hacia el ex ya ex bermellón. El lateral zurdo nos muestra por qué no quería irse del Mallorca y por qué no quiere ir tampoco al At.Baleares. Escuchamos a Canario del At.Baleares antes de viajar a Ejea el domingo. El alcalde de Palma Toni Noguera arremete contra la asociación de copropietarios del Sitjar que no ha aceptado la oferta del Ayuntamiento.

Hablamos con el presidente del Poblense Miquel Molondro del regreso del club a la Copa del Rey hoy ante el Ontinyent. Y acabamos con la presentación de Jeanne el pivot francés del Iberojet.