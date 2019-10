Deportes Cope Mallorca martes 8 de Octubre de 2019

La gimnasia mallorquina es olímpica, Nicolau Mir, Adrià Vera y Cintia Rodríguez, tres gimnastas a los Juegos olímpicos de Tokyo, escuchamos a Mir y Rodríguez.

Explicación de Barrio Sésamo de la edil de urbanismo de Palma Neus Truyol sobre si habrá informe favorable o no a la construcción del Mallorca en la ciudad deportiva. Escuchamos a Truyol tras la comisión de urbanismo del Ayuntamiento, explicando los requisitos para dar el visto bueno al proyecto del Mallorca. Noticia sorprendente la destitución del jefe de los servicios médicos del Mallorca Joan Roig, explicamos lo poco que se sabe.

No parece haber un idilio entre urbanismo del Ayto y los clubes, porque con el At.Baleares también hay problemas, explicamos por qué no se mueve una excavadora ahora mismo en la obra del estadio Balear. En la actualidad deportiva no puede ir mejor, escuchamos al lateral Ferrone.

Es día de baloncesto en Deportes Cope Mallorca, tras el mal arranque del BTTB hablamos con el base Erik Quintela, el mejor del equipo ante Palencia. El viernes toca Alicante, llamamos a Pedro Llompart, base mallorquín del Alicante, y el análisis de Willy Coll.