Deportes Cope Mallorca jueves 29 de Noviembre 2018

Especial Deportes Cope con invitado de lujo, Marc Pedraza. Charlamos de todo con el centrocampista del Mallorca que esta semana se pierde su primer partido de liga, por sanción.

Hablamos mucho de este equipo, de cómo es, de qué objetivos tiene, y también de la influencia que ha tenido en él su padre Ángel Pedraza.

Además, repaso a todo, hablamos con Cata Coll tras clasificarse para la final del mundial sub 17, escuchamos a Maheta Molango sobre la baja asistencia y atención al dato que da, 45 000 invitaciones al año se repartían. Dice no estar preocupado por la baja asistencia y que ahora no hay invitaciones.

También habla del mercado invernal.

Novedades del At.Baleares y recogida solidaria de juguetes.

Victoria del Iberojet Palma y más.