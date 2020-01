Cladera: "Natzaret me está esperando y ambos estamos cansados de esperar”

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma decretó la semana pasada el archivo de la denuncia por presuntos abusos sexuales contra Guillem Cladera, director de la Fundación Natzaret, al “no haber quedado acreditados mínimamente” los hechos que dieron lugar a la investigación. Es más, el menor siempre negó los hechos, jamás declaró que Cladera tuviera un comportamiento impropio con él, sino todo lo contrario, que le había ayudado mucho. Pero has tenido que pasar 14 meses para el archivo de la causa. Para confirmar que no había nada. Un 'nada' que sí daña el nombre, el honor y la imgen de una persona respetada por toda la sociedad mallorquina por su gran trabajo, empeño, por la visibilidad que ha dado siempre a los menores tutelados. No esa imagen que se dá de ellos estas últimas semanas.

Hoy ha pasado por los micrófonos de La Mañana en Baleares y asegura que está bien, “todo lo bien que uno puede estar después de un proceso como este”. Para Cladera “ha sido una prueba de vida. Lo mejor ha sido, cuando mi abogado buscaba el enfoque, una treintena de menores tutelados se ofrecieron con su firma y DNI a ir donde fuera, porque estaban conmigo. Por escrito, en 5 días me dieron apoyo 400 personas. No me he sentido rechazado en ningún momento. Lo peor ha sido mi mujer, mis hijos, que han tenido que ver lo que ha salido en la prensa. Si no fuera por mi familia, no sé qué hubiera pasado”.

Ni siquiera ha tenido que declarar. Afirma que “no me llamó a declarar el fiscal de menores y tampoco de instrucción. En menores estuvo un año el expediente y la instrucción ha sido mucho más rápida. Al menor le hicieron tres entrevistas de la UVASI (Unidad de Valoración de Abuso Sexual) y le cambiaron de centro”, pero Cladera duda de que esa actuación tuviera nada que ver “con la protección del menor”.

Fue una educadora de Es Pinaret la que interpuso la denuncia. Cladera asegura que “la relación que yo tenía con ella era profesional y vía mail, y no entiendo que no se me llamara a una mesa de profesionales y técnicos para discutir si había un problema”. No tiene decidido si emprender medidas contra la educadora, ya que, según el propio Cladera, “estoy entrenado para construir, no para ir contra nadie, pero si mis abogados creen que hay que depurar responsabilidades, se hará”.

Preguntado sobre si volverá como director, lo tiene claro: “No he hecho nada para no volver a la Fundación Natzaret”. De hecho, el apoyo de la entidad se ha mantenido estos 14 meses. “Natzaret nunca ha dejado de pagarme mi sueldo, siento que la entidad me está esperando y que ambos estamos cansados de esperar”.

Tras 20 años de trabajo en la Fundación Natzaret, “mi nombre e imagen se asocia rapidamente a la Fundación. Se ha usado en beneficio y también para hacer daño”.

Uno de los mayores logros de Cladera al frente de la Fundación es que los extutelados puedan estar en pisos de los 18 a los 25 años.

El director de Natzaret también se ha pronunciado sobre los casos de menores prostituidos en Mallorca y considera que “se está tratando el tema injustamente. Cuando uno lee según qué periodico, la sensación es que cualquier joven que está en un centro de menores es que el chaval consume y la chica es prostituta. Hay quién pregunta: ¿cómo puede ser que salgan de los centros cuando ellos quieres? El problema es de la sociedad, y los menores tutelados son parte de la sociedad, y no son los únicos que tienen problemas con las drogas y la prostitución. En cualquier familia puede ocurrir, y ocurre. Para estos chavales el centro de menores no es una condena, es una circunstancia de su vida que no han elegido ellos”.

La solución de Cladera pasa por “sumar, revisar protocolos y dotar de más recursos, pero esa descripción dando por supuesto que sólo le pasa los menores tutelados no es verdad. Se les está entigmatizando. Lo han vendido como si Mallorca fuera lo peor y todo el país tiene este problema”.