Rebajan la pena de 11 a 3 años de cárcel para el hombre acusado de intentar atropellar a su cuñado

El hombre acusado de intentar atropellar a su cuñado en junio de 2019 ha aceptado la pena de cárcel de 3 años. Los hechos ocurrieron en el municipio pontevedrés de Redondela y se le acusaba de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de conducción temeraria. El juicio se ha celebrado este martes en la sede viguesa de la Audiencia Provincial, en la sección quinta concretamente.

En concreto, los hechos que han sido juzgados hoy tuvieron lugar en la madrugada del 1 de junio de 2019, cuando el acusado fue en la furgoneta de otra persona hasta la vivienda de su cuñado, situada en Redondela, para recoger a su hijo de cinco años que se encontraba allí. En la furgineta también se encontraba la madre del niño (y mujer de acusado) y la otra hija pequeña de la pareja, de tan sólo dos años. Fue entonces cuando el procesado, que se encontraba "alterado", comenzó a conducir de un modo peligroso, "poniendo con ello en riesgo tanto a su mujer como a sus dos hijos menores, que no contaban con ningún tipo de sistema de retención". En ese momento, su cuñado, el hermano y el padre de este "decidieron salir a la calle para recriminarle su actitud", lo que originó "una acalorada discusión" entre el procesado y su cuñado.

Cuando los tres se dirigían de nuevo a la vivienda, el acusado, que se encontraba a unos 25 metros de distancia, "arrancó el vehículo a gran velocidad dirigiéndose hacia ellos" y "con afán de acabar con la vida" de su cuñado "dio un rápido volantazo para atropellarlo", lo que evitó su hermano al arrastrarlo hacia él. Sin embargo, no pudo impedir que el vehículo impactara con fuerza en la pierna derecha del cuñado del acusado. Posteriormente, el procesado "continuó la marcha a gran velocidad hasta el final de la calle", donde "realizó una brusca maniobra de cambio de sentido con otro trompo", lo que conllevó que perdiese el control de vehículo y colisionase contra otro vehículo estacionado en la zona. Instantes después, volvió a cambiar de sentido, pasó a gran velocidad muy cerca del lugar en el que su cuñado estaba tendido y se fue en dirección a Redondela. Como consecuencia, la víctima sufrió varias lesiones y le quedaron secuelas, mientras el vehículo estacionado y el portal de una vivienda sufrieron desperfectos.

Acuerdo para rebajar la pena de cárcel



Allí ambas partes han llegado a un acuerdo de conformidad sobre la responsabilidad penal del hombre que hoy se sentó en el banquillo de los acusado. Y es que en un principio, la Fiscalía había pedido para el acusado una condena de 11 años de cárcel, pero finalmente se ha rebajado la pena solicitada al contemplar la atenuante de reparación del daño después de que indemnizase a su cuñado, la víctima, con 3.500 euros. También se le ha impuesto la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años y medio.

No llegaron a acuerdo en cuanto a la responsabilidad civil

No obstante, las partes no han alcanzado un acuerdo en cuanto a la responsabilidad civil, que la Fiscalía achaca de modo directo al procesado y la aseguradora de la furgoneta y de forma subsidiaria al propietario de este vehículo, motico por el que la vista se retomará este miércoles, 1 de diciembre. En concreto, la acusación particular reclama que se contemple la secuela de estrés postraumático para el cuñado del acusado, que se refleja en un informe psicológico, y que se incremente en un 20% la cantidad establecida en el baremo por "ser víctima de un delito doloso". Mientras, la defensa de la aseguradora del vehículo que utilizó el procesado durante los hechos juzgados se opone.