Piden 5 años de cárcel para los responsables de una obra por el atropello de un trabajador

5 años de cárcel. Esta es la pena que solicita la Fislacía para el gerente de una empresa y el encargado de obra como responsables de las lesiones graves que sufrió un trabajador tras ser atropellado por un motovolquete. El accidente tuvo lugar el 24 de marzo de 2014, cuando el hombre herido se encontraba realizando trabajos de de montaje y renovación de vía férrea en el túnel construido entre Redondela y Vigo para la conexión por AVE del Eje Atlántico. El caso llega este miércoles al juzgado de Vigo.

El accidente se produjo cuando otro trabajador conducía marcha atrás el vehículo y atropelló a su compañero causándole lesiones graves en el antepie derecho lo que provocó la amputación 'traumática' de varias falanges, fractura de peroné derecho, rotura completa del ligamento lateral de la rodilla y rotura de menisco. Estas lesiones y sus secuelas lo obligaron a someterse a 4 intervenciones quirúrgicas y a un proceso de rehabilitación que, no obstante, no impidió que el Instituro Nacional de la Seguridad Social declarase su "incapacidad total".

Responsabilidad del gerente y del engarcado de obra

Ante estos hechos, la Fiscalía señala en su escrito que el gerente de la empresa sabía que el conductor del vehículo no tenía formación específica para llevar este tipo de maquinaria, y aún así le permitió manejarla, "poniendo en peligro la vida y la integridad" de sus compañeros y la propia. Además, este acusado tampoco comunicó a la empresa de prevención de riesgos laborales externa la formación que tenían los trabajadores, por lo que esta empresa no pudo conocer las necesidades y hacer un programa adecuado de formación.

Con respecto al segundo acusado, el encargado de la obra, la Fiscalía sostiene que fue el que ordenó al conductor que manejase el vehículo, "sin cerciorarse" de si tenía formación o carné adecuado. A ello se une el hecho de que el avisador luminoso del motovolquete no funcionaba, que la zona de maniobras no estaba balizada ni señalizada, y que no había nadie que lo guiara.

Por estos hechos, se considera a los acusados autores de un delito de lesiones por imprudencia y otro contra los derechos de los trabajadores. Para cada uno de ellos pide la pena de 2 años y medio de cárcel. Asimismo, para el primero solicita la inhabilitación para ejercer como administrador o gerente de empresas durante el tiempo de condena, y para el segundo solicita la inhabilitación para ejercer como encargado de obra por el mismo período. El perjudicado ha renunciado a toda acción civil o penal que pudiera corresponderle, tras haber sido debidamente indemnizado.