Denunciados en Vigo tres conductores que superaban la tasa de alcoholemia y otros dos por circular sin carné

Agentes de la Policía Local de Vigo han interceptado y denunciado en los últimos días a cinco conductores como supuestos autores de delitos contra la seguridad, al circular tres ellos con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, y otros dos sin el carné.

Según han informado fuentes policiales, en la calle Padre Feijóo fue interceptado el pasado domingo el conductor de un turismo, J.C.Q., natural de Bolivia y de 33 años de edad, que confesó a los agentes que nunca había obtenido el permiso de conducir. Por ello fue denunciado por un delito contra la seguridad vial.

Del mismo modo, en madrugada de este miércoles, el 092 interceptó a otro conductor, Q.A., de 33 años y natural de Pakistán, que también circulaba sin el permiso, por pérdida de vigencia. Los policías, que ya lo conocían porque había sido identificado días atrás por el mismo motivo, confirmaron que no solo no tenía el carné en vigor, sino que tras cumplir la retirada, no había hecho el curso pertinente para recuperarlo.

Por otra parte, la Policía Local de Vigo también ha informado de las diligencias abiertas a otros tres conductores por circular con una tasa de alcoholemia superior al límite penal establecido. Uno de los conductores, L.Q.D., vigués de 49 años de edad, fue sorprendido en la madrugada del domingo circulando por la Avenida del Aeropuerto, y al ser sometido a la prueba, arrojó un resultado positivo de 0,66 y 0,70 mg/l.

Otro de los denunciados fue un varón de 45 años, N.R.G.G., interceptado también el domingo, cuando circulaba en una motocicleta por la calle Urzáiz con una tasa de alcoholemia de 0,69 y 0,66 mg/l. Finalmente, el tercer denunciado por este motivo fue un vigués de 28 años de edad, M.G.P., sorprendido en la madrugada del miércoles conduciendo por la calle Barcelona con una tasa de alcoholemia de 0,79 y 0,83 mg/l.