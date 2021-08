El Concello de Vigo le quita el título de mejor deportista a un árbitro condenado por abusar de dos menores

El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado este lunes que retira el reconocimiento y galardón otorgado a Jorge González Marqués como mejor deportista del ámbito de baloncesto de 2019, después de que éste haya sido condenado por la comisión de dos delitos de abusos sexuales, que él mismo reconoció ante los tribunales.

El concejal de Deportes del consistorio olívico, Manel Fernández, ha afirmado que, "habiendo tenido conocimiento de los hechos que se le imputan, y que ha asumido", el Ayuntamiento quiere expresar su "enérgica repulsa" y "máxima condena".

Según ha afirmado, el consistorio o el resto de organizadores de la Gala do Deporte "nunca" han tenido conocimiento de esos hechos hasta ahora y "desde este momento" se retirará el título de mejor deportista de 2019 en el ámbito del baloncesto a Jorge González.

En todo caso, Manel Fernández también ha querido aclarar que la nominación de esta persona en la Gala do Deporte no corresponde al jurado ni a la organización del evento, sino que fue aportada por la Federación Galega de Baloncesto, al igual que las otras federaciones deportivas trasladan sus propuestas de galardonados. "El jurado no entra a valorar a las personas", ha insistido, y ha avanzado que el Ayuntamiento ya ha contactado con organizadores, patrocinadores y con la Federación Galega de Baloncesto para comunicar que se retira este título al árbitro condenado.

Jorge González aceptó el pasado mes de junio una pena de dos años de prisión (aunque no ingresará en la cárcel), tras haber reconocido ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que cometió abusos sexuales sobre dos niñas, alumnas del centro educativo en el que trabajaba como administrador. Además de esta pena, la Audiencia impuso el alejamiento de las menores, la medida de libertad vigilada durante 5 años y la inhabilitación por el mismo período para cualquier oficio que tenga relación con menores.

Según el propio condenado reconoció, realizó tocamientos a dos hermanas, a las que manoseó el trasero y el pecho, aprovechando que se quedaban a su cargo cuando acudían al aula matinal y aún no había llegado la profesora encargada.