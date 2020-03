Las obras en Porta do Sol modifican el recorrido de las procesiones de la Semana Santa en Vigo

Las obras de peatonalización de Porta do Sol, en el centro de Vigo, no sólo afectarán al tráfico rodado del entorno, sino que también implica que tradiciones como las procesiones de la Semana Santa viguesa tengan que modificar su recorrido.

Modificaciones en el recorrido de la procesión de la Borriquita el 5 de abril.

La primera de las novedades que vivirá la Semana Santa en Vigo este 2020 es que después de varias décadas, las procesiones volverán a pasar por la calle Príncipe. Un cambio de ubicación que se debe, como ya indicamos debido a las obras en Porta do Sol. Esta situación provoca que la primera de las procesiones, la de la Borriquita, que se celebrará el domingo 5 de abril se desarrolle por el nuevo trazado. Además, la tradicional bendición de las palmas se realizará junto a la Farola de Urzáiz y no en Porta do Sol como se venía haciendo.

De esta manera, a diferencia de años anteriores, la procesión de la Borriquita saldrá del Colegio de la Enseñanza, en la calle Ecuador y la bendición de las palmas se realizará en la Farola de Urzáiz para proseguir el recorrido por Colón y García Barbón y finalizar en Santiago de Vigo. Las procesiones del Jueves Santo y del Viernes Santo también realizarán este mismo recorrido.

Aunque por el momento no existe confirmación oficial por parte del Concello de Vigo, desde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio confían en que este itinerario pueda incluso mantenerse en el futuro. Desde este lunes, la Cofradía , cuya sede se encuentra en la calle Rogelio Abalde, tiene las puertas de su hermandad abiertas, entre las 17 horas y las 20 horas para ofrecer información.