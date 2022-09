Yolanda Díaz, sobre la petición de las familias del Villa de Pitanxo: "Nunca invado competencias ajenas"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha pronunciado este viernes sobre la petición de las familias de las víctimas del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' de reunirse con ella, señalando que "nunca invade competencias ajenas". Así, tras ser preguntada por los medios de comunicación después de participar en un encuentro con mariscadoras en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Díaz ha salido al paso asegurando que el Gobierno de España "está trabajando en esta cuestión".

"Son los ministerios competentes los que tienen que atender esta cuestión. Nunca invado competencias ajenas", se ha limitado a decir la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo ello después de que las familias lleven meses solicitando un encuentro con Díaz ya que reivindican que los 21 fallecidos en el naufragio eran trabajadores del mar. Precisamente, esta misma semana criticaron que Díaz acudiese a Galicia a hablar sobre las condiciones de trabajo de las mariscadoras y no acepte recibirlos.

La respuesta de los familiares del Villa de Pitanxo

Las palabras de Díaz tuvieron reacción casi inmediata de las familias. Su portavoz, María José de Pazos, ha tachado de "sorprendentes" las declaraciones, lamentando el "desinterés" que "roza la burla" y recordando que se investigan "delitos graves contra la salud y la seguridad de los trabajadores" que, a su juicio, "deberían ser una prioridad en su agenda".

"Que la ministra de Trabajo diga que 21 trabajadores que fallecieron trabajando no es de su competencia, es que no sé, nos sorprende. Sobrepasa ciertos límites de decencia", ha indicado De Pazos en un audio difundido a los medios de comunicación, donde ha recordado el tuit que en su día puso Díaz en apoyo a las familias. "Se retracta ante los trabajadores de España. Me produce tristeza tener esta ministra de Trabajo", ha sentenciado la portavoz de las familias de las víctimas.