La Xunta ultima con el Gobierno el diseño de Biblioteca del Estado en Vigo

El secretario xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, ha mantenido este martes un encuentro con la directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura para ultimar los detalles del proyecto de construcción de la futura Biblioteca del Estado en Vigo, y ha celebrado que la administración central haya "aceptado" la propuesta del gobierno gallego, de construir una instalación de 8.000 metros cuadrados.

Según ha recordado Lorenzo, la Xunta ha reclamado "desde el primer momento" que la ciudad olívica cuente no solo con esa biblioteca, sino que las instalaciones respondan a las necesidades de la ciudad. Al respecto, ha recordado que inicialmente el Ministerio había ofrecido una biblioteca de 4.000 metros cuadrados, una oferta que "contaba con el beneplácito del Ayuntamiento de Vigo".

La Xunta presentó en 2020 un programa de necesidades, con los espacios y dotaciones que reclamaba para esa biblioteca, en una superficie total de 8.000 metros para responder a la demanda existente y de acuerdo con la población de la ciudad.

"Recientemente el Ministerio de Cultura y Deporte notificó a la Xunta que aceptaba su propuesta", ha señalado el gobierno gallego, que ha matizado que, dado que la parcela que ofrece el Ayuntamiento para esta dotación es de algo menos de 6.000 metros cuadrados, el edificio se construirá en tres o cuatro alturas.

El nuevo edificio será construido por el Ministerio (que también pondrá el equipamiento) y, siguiendo el modelo del resto de Bibliotecas del Estado en Galicia, será gestionada por la Xunta.

"Le obligamos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha salido al paso del comunicado de la Xunta y, en unas declaraciones remitidas a los medios, ha afirmado que el gobierno gallego no ha hecho más que ratificar "lo que hace varios meses" él mismo adelantó: que la ciudad tendrá una Biblioteca del Estado de 8.000 metros, ubicada en la parcela que el Ayuntamiento expropió detrás de los actuales juzgados.

El regidor ha insistido en que ya hay "certeza" de que esa dotación se va a hacer, a pesar de que la Xunta "se opuso" y "presionó para que no se hiciera". Según Caballero, cuando el gobierno local dijo que asumiría la gestión de esa biblioteca "si la Xunta no se hacía cargo", fue cuando el gobierno gallego cambió su posición. "Le obligamos, no quería", ha asegurado el alcalde.

Caballero ha recordado que la Biblioteca del Estado "salió de los Presupuestos del Estado" con un gobierno de Mariano Rajoy (si bien hubo partidas para esta dotación entre 2009 y 2013), y fue recuperada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (con partidas de nuevo en 2021, de 100.000 euros, y en 2022, de 50.000 euros).

La construcción de una Biblioteca del Estado en Vigo es una asignatura pendiente desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El principal obstáculo para que no se hiciera realidad a principios los años 2000 fue la carencia de una localización adecuada, de hecho el Ayuntamiento llegó a barajar hasta media docena de ubicaciones diferentes.

Tras la decisión de la Xunta de reformar el antiguo Hospital Xeral para reconvertirlo en Ciudad de la Justicia (después de desechar los terrenos expropiados por el Ayuntamiento en la calle Lalín), el gobierno gallego ofreció ceder un edificio de los actuales juzgados para la biblioteca.

Pero la propuesta fue rechazada por el Ayuntamiento, que propuso emplazar esa dotación en los terrenos expropiados en la calle Lalín y que la Xunta no utilizó nunca. Con todo, la construcción no podrá llevarse a cabo hasta que la administración local finalice el proceso de recalificación de ese suelo que, según el alcalde, está en su fase final y se completará en septiembre de este año.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado