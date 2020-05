Xunta y PSA quieren convertir la planta de Balaídos en la más competitiva de Europa

El peso del sector de la automoción en el empleo, ya no sólo de Vigo, si no de toda Galicia es de sobra conocido. Por ello no es de extrañar que la Xunta de Galicia no haya querido perder ni un minuto en sentarse con la dirección de PSA en la ciudad olívica, máxime en los tiempos que se avecinan.

Feijóo visita las instalaciones de PSA en Vigo.

Esta mañana, el presidente Núñez Feijóo y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, han visitado la fábrica de Balaídos, confirmando el apoyo incondicional de la Xunta de Galicia a la factoría de PSA, con la intención de que siga siendo un referente mundial en el sector automovilístico. El encuentro ha servido también para comprobar los protocolos y condiciones en que los trabajadores han regresado a sus puestos de trabajo.

Las diferentes medidas y protocolos adoptados por PSA en el reinicio de su actividad se coordinaron tanto con la industria auxiliar y de componentes, a través del Clúster de Empresas de la Automoción de Galicia (Ceaga), como con la Administración autonómica, a través del asesoramento técnico del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).

Convertir la plata de Balaídos en la más competitiva del grupo.

La Xunta de Galiica y la compañía quieren convertir la fábrica de Balaídos en la más competitiva del grupo tras la crisis sanitaria. La apuesta constante por la innovación y las medidas de prevención y seguridad adoptadas son clave para poder seguir reforzando la competitividad tantode la factoría automovilística como del conjunto de la industria de la automoción en Galicia. Hay que destacar que nuestra comunidad conta con una de las cadenas de valor de la industria de la automoción más completa de Europa.

En 2019, el sector alcanzó una facturación de 9.700 millones de euros, un 12% más, superando los datos históricos del 2007 cuando lograron 9.300 millóns de euros.

La planta de PSA está retomando su actividad y desde el próximo 1 de junio recuperará el tercer turno de trabajo.

Galicia se está posicionando en los últimos años como un referente mundial en lo que se refiere a coche eléctrico y en el vehículo autónomo. Los modelos K9 y V20 suponen una importante carga de trabajo para la planta viguesa y para a industria auxiliar. Además, PSA participa en iniciativas que contribuyen a la dinamización del sector de la automoción y el desarrollo de procesos innovadores en todo el tejido industrial, como son la Business Factory Auto o el hub de innovación digital impulsado por Ceaga.