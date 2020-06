Volver a disfrutar de al Orquesta Clásica de Vigo ya es posible con medidas de seguridad

La Orquesta Clásica de Vigo regresa a los escenarios tras la cuarentena y lo hace con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música que tendrá lugar este domingo, 21 de junio. Una fecha singular en el calendario musical que permite celebrar y compartir la música con los vecinos.

"Celebrar la vida a través de la música con la prudencia y el distanciamento social necesario para evitar riesgos tanto para el público para los músicos", señalan desde la Orquesta Clásica de Vigo. Para ello creen que "es necesario generar eventos segurs con los que volver a salir a .a la calle".

Regreso a la actividad sinfónica.

La Orquesta Clásica de Vigo celebrará el Día Europeo de la Música desde sus origenes, hace ya 6 años. "Una oportunidad para compartir el amor por la música con todos los ciudadanos", destacan. La filosofía de este día busca realizar eventos gratuitos en espacios abiertos para vivir la música, independientemente del estilo, el género, la jerarquía o el origen. "Se trata de una celebración en la que los ciudadanos salen a a la calle a celebrar, algo necesario ahora más que nunca tras meses de aislamiento", apuntan.

Todas las personas que componen la Orquesta Clásica de Vigo (http://orquestaclasica.com/es/) estaban deseando poder regresar a los ensayos y retomar la actividad sinfónica. Pero en este contecto actual, no es posible la vuelta a la normalidad sino que es necesario adaptarse y explorar las posibilidades artísticas que ofrece este momento para conectar con las audiencias. Actualemnte, no es posible realizar conciertos de música sinfónica de gran formato como se hacía hasta ahora, ya que no existen espacios en Vigo donde se puedan llevar a cabo con las medidas de distanciamiento (un metro y medio). Por este motivo, para este programa se apostó por una programación basada en obras de estilo clásico.

Así, el programa constará de dos sinfonías de Haydn e Mozart, "dos artistas fundamentales que exploraron y generaron las bases de lo que hoy entendemos como sinfonía", señalan desde la Orquesta Clásica de Vigo. El concierto tendrá una duración total de una hora (60 minutos) y estará dirigida por Manuel Martínez Álvarez- Nava. Está previsto que comience a las 19:30 hora de este domingo 21 de junio en el Pazo de Castrelos y las entradas serán gratuitas hasta completar el aforo fijado en 200 personas.

Programa:

Sinfonía 65, de F. J. Haydn

Sinfonía n.15, de W. A. Mozart

Medidas de seguridade

La celebración de este año 2020 estará marcada por las medidas de seguridad que permitan garantizar la seguridad para todos los asistentes y participantes. Y por supuestos, estarán en el recuerdo todos aquellos que sufrieron las consecuencias de esta pandemia, "queremos que este concierto sirva como homenaje y respeto".

El regreso de la Orquesta Clásica de Vigo se realiza, como no podía ser de otra manera, bajo las medidas de seguridad previstas para este tipo de eventos. Por ello, se ha creado un protocolo de trabajo a aplicar tanto en los conciertos como en los ensayos y en el resto de actividades como transporte, montaje,etc.

Así, de cara al concierto de este domingo en el Pazo de Castrelos, la orquesta interpretará manteniendo el distanciamiento entre los instrumentistas, que portarán mascarillas en la medida de las posibilidade de su instrumento. Emplearán además mamparas de metracrilato y, en la medida de las posibilidad técnicas del instrumento, el concierto se realizará sin sillas.

Por otro lado, desde la organización de la Orquesta Clásica de Vigo se realizará un control de aforo que permita garantizar que el puúblico accede de forma escalonada, manteniendo las distancias de seguridad entre ellos y para que no se supere el aforo del espacio acotado en los Jardines Históricos. Además, será necesario que los asistentes acudan con mascarilla y que la mantengan durante todo el concierto. El público se sentará en sillas dispuestas por la organización de manera que puedan guardar la distancia de seguridad. Sillas que por otro lado serán desinfectadas previamente por lo que no será posiblie cambiar de ubicación una vez inciado el evento.

Por último, para realizar un evento seguro, es necesario la colaboración activa de los músicos, organización y público. Desde la Orquesta Clásica de Vigo "queremos saír a las calles para romper el silencio de los últimos dos meses sin olvidar en ningún momento la prudencia, seguridad y prevención".

Última publicación de la Orquesta Clásica de Vigo en su canal de Youtube: