Visitar el Puerto, la lonja, las Islas Cíes....un concurso para peques con destino VIGO

Probablemente en estos días de confinamiento has pensado mucho en todos esos viajes que quieres hacer cuando superemos esta situación. Quizás has pensado en esas ciudades de España que te gustaría conocer y que hasta ahora no habías caído en ellas. Y quizás Vigo sea una de ellas...pues aquí te contamos como puedes conseguir una estancia pagada, de tres días, en la ciudad olívica. Además, podrás conocer y visitar el Puerto, la lonja, las Islas Cíes....sin duda toda una aventura.

Pues bien, la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) acaba de crear un concurso a nivel nacional de redacción y pintura bajo el nombre 'Grum¿etes Sostenibles-Ecoseas', y que está dirigido a niños de entre 6 y 12 años. Este concurso se enmarca en el proyecto 'Grumetes Sostenibles/Children for Sustainable Seas (ECOSEAS)' y que tiene como finalidad fomentar la pesca sostenible entre la comunidad escolar española, a través de distintas acciones.

¿Cómo pueden concursar?

Se trata de un concurso de redacción y pintura, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto desde este jueves hasta el 31 de mayo. Los participantes se agruparán en dos categorías:

De 6 a 9 años : en la que se premiarán el mejor dibujo realizado con cualquier técnica manual y que refleje cómo mejorar la salud de los oceános a través de una pesca responsable.

: en la que se premiarán el mejor dibujo realizado con cualquier técnica manual y que refleje cómo mejorar la salud de los oceános a través de una pesca responsable. De 10 a 12 años: en la que se premiará la mejor redacción sobre el futuro de los mares y oceános, y de la pesca sostenible.

El premio para cada una de las categorías consistirá en una estancia pagada de tres días en la ciudad de Vigo para conocer y visitar el Puerto y la lonja de pescado, la Cooperativa de Armadores, visitar las islas Cíes, el Museo del Mar o el Instituto de Investigaciones Marinas (todo ello, una vez que se eliminen las restricciones del estado de alarma).

El jurado del concurso estará formado por representantes de colectivos pesqueros, de Teachers for Future, o de la ONG Sustainable Fisheries Partnership, entre otros.