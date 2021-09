La ocupación hotelera en Vigo alcanzó en agosto un 89,22 por ciento, registro que supera al del mes de agosto en 2019, cuando fue del 88,3 por ciento, según ha anunciado este jueves el alcalde, Abel Caballero, quien ha subrayado que en la ciudad “el Xacobeo es cero”.



Caballero respondía así al vicepresidente primero y conselleiro de Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ayer calificó de “absurdo” e “incomprensible” que el Gobierno municipal de Vigo dé la espalda al Camino de Santiago negándose a señalizarlo a su paso por la ciudad o ignorándolo en el nuevo PGOM.



“Estamos batiendo récords de turismo este verano”, ha dicho el regidor, quien ha subrayado que “Vigo tiene marca propia” y que es “un reclamo importantísimo en Europa”, por lo que no depende de “otras cosas”.



Según Caballero, “este es el Vigo que mete millones (de visitantes) en Navidades y que acaba de batir el récord en agosto”, éxitos, ha puntualizado, que no debe a la Xunta de Galicia, que promociona “otras ciudades todo el tiempo”, pero no a la mayor de Galicia.



“No vi un solo anuncio de Vigo de la Xunta de Galicia”, ha dicho el alcalde, que se ha calificado a sí mismo de “hombre anuncio” de la ciudad y que ha ironizado respecto al vicepresidente: “El señor Rueda debe vivir en Honolulu porque no se entera, no sabe lo que es Vigo”.



Caballero ha felicitado a la ciudad, a la que atribuye el mérito de haber batido este récord con su “marca propia” y ha recordado a quienes creen que “Galicia acaba en Pontevedra”, y a“quienes creen que esto se debe a otras cuestiones”, que el “Xacobeo en Vigo es cero”