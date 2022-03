El PP de Vigo propone utilizar 60 millones de remanentes para construir viviendas públicas municipales

El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, ha propuesto crear una oficina municipal de vivienda y utilizar 60 millones de euros de remanentes del presupuesto del Concello para construir viviendas públicas.

En una rueda de prensa, Marnotes ha destacado que tanto A Coruña como Santiago de Compostela cuentan con medidas que incentivan la construcción de vivienda protegida, mientras que en Vigo, el alcalde, Abel Caballero, "no hace nada" y, además, "pone trabas a la Xunta que sí las construye".

"Vamos a poner de manifiesto lo que hace o, mejor dicho, lo que no hace Caballero en Vigo para ayudar a las personas que necesitan una vivienda. En 2007 prometió 16.000 viviendas protegidas y no hizo ni una. Su justificación es que va a esperar al PXOM", han lamentado desde el PP, indicando que habrá que esperar "no menos de 10 años" para que se puedan hacer realidad. Marnotes ha recordado que el Concello tiene competencias para hacer viviendas sociales. "No solo la Xunta, que quiere hacer 1.600 viviendas en Navia y Caballero no le deja", ha criticado.

Por todo ello, el Partido Popular de Vigo ha propuesto que se usen los 60 millones de euros de remanente libreque no tienen destino para crear un parque de vivienda pública municipal para promover y gestionar desde el Concello como hacen "todos los ayuntamientos de España de más de 200.000 habitantes menos Vigo". Entre otras acciones, también propone crear una sociedad pública municipal para gestionar suelo, hacer equipamientos y promover y gestionar vivienda pública en vivienda y en alquiler.