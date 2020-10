Vigo muestra a 135 hospitales de toda España la eficacia de las ecografías en pacientes con Covid-19

De nuevo el área sanitaria de Vigo se sitúa como referente a nivel nacional. En esta ocasión en ecografía torácica, gracias al servicio de Neumología del Chuvi.

El Chuvi: referente para toda España.

El servicio de Neumología del Chuvi fue el elegido a nivel nacional para ofrecer una sesión clínica sobre la ecografía torácica al resto de los pneumólogos de España. Así, la especialista Cristina Ramos explicó, a través de una videoconferencia en la que se conectaron 135 hospitales las noticias técnicas de ecografía pulmonar y su implantación en la práctica clínica.

“Nuestro hospital ya tiene una experiencia acreditada en la utilización de la ecografía para el diagnóstico de enfermedades pulmonares y, sobre todo, en el estudio de los pacientes con Covid-19, en los que hemos constatado que la ecografía es la mejor herramienta diagnostica para predecir la evolución de los pacientes graves”, explica la doctora Ramos.

Técnica predictiva de la evolución de los pacientes graves.

Un equipo multidiciplinar compuesto por especialistas en Neumología, Medicina Interna y Radiología, acaba de realizar un estudio, en el que participaron 58 pacientes ingresados con Covid-19, para valorar la eficacia de esta prueba. “Esta investigación reveló que la ecografía pulmonar es el marcador más relevante en la predicción de la evolución de estos pacientes, por encima de otras pruebas analíticas o de imagen. Nos permite pronosticar con un 90% de fiabilidad aquellos casos de mala evolución; es decir, identificar a los pacientes que van a requerir cuidados críticos o terapias de ventilación asistida”.

Hasta hace unos años la ecografía no se utilizaba cómo técnica diagnóstica de enfermedades pulmonares ya que los ultrasonidos no se transmiten a través del aire, y los pulmones están llenos de aire. Sin embargo, aunque los ultrasonidos no pueden transmitir imágenes, sí transmiten “artefactos”; esto es, determinados signos que indican lesiones o sospechas de enfermedad, y que ayudan a realizar diagnósticos de diferentes patologías. “En este momento a pandemia del Covid19 supuso una auténtica revolución para la ecografía”.

Coordinación de un estudio nacional.

En los últimos años el servicio de Neumología del Chuvi consiguió un alto nivel de desarrollo de esta técnica y en estos momentos es uno de los servicios de España con mayor experiencia en la misma y con estudios ya publicados en revistas científicas. De hecho, la doctora Ramos va a coordinar un estudio nacional multicéntrico de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ( SEPAR), en el que participan 12 hospitales, para valorar la eficacia en la predicción del diagnóstico de las secuelas pulmonares en los pacientes que ya fueron dados de alta hospitalaria.

“Sería una segunda fase; en la primera, demostramos su valor en los pacientes ingresados; ahora, en un proyecto más ambicioso, investigaremos su eficacia para prever las secuelas de los pacientes ya dados de alta y en seguimiento, y revelará si podrá sustituir al escáner en este seguimiento”, asegura Cristina Ramos.

300 ecografías.

En el momento actual, la ecografía se realiza a todos los pacientes ingresados en el Álvaro Cunqueiro con Covid19. Se trata de una técnica sencilla y accesible, que se realiza a pie de cama del paciente, por lo que se evitan los riesgos inherentes a los traslados y movilización de los pacientes, así como el riesgo de contaminar otras áreas. Además, es una prueba dinámica y libre de radiaciones ionizantes.

En la Unidad Postcovid también se realizan ecografías de seguimiento a los pacientes dados de alta. En total, los pneumólogos vigueses llevan realizadas 300 ecografías pulmonares a estos pacientes. Neumología cuenta con 4 equipos de ecógrafos. Además, de su utilización en pacientes Covid19 se utiliza también para lo diagnostico de otras patologías como neumonías, enfermedades intersticiais, embolias pulmonares, derrames pleurais, etcétera.