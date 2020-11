Vigo estrena una unidad para cuidar pacientes con covid que les evitaría entrar en UCI

El área sanitarioade Vigo acaba de poner en marcha una nueva Unidad de hospitalización para pacientes con Covid-19. Se trata de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Es un área de monitorización y tratamiento con soporte respiratorio no invasivo, de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ocasionada por el Covid-19, y con un nivel de gravedad intermedio.

Son pacientes que necesitan de cuidados más específicos y complejos que los de la hospitalización convencional, pero sin llegar a los niveles de tecnificación de los ofertados en las Unidades de Cuidados Críticos. En el momento actual, en esta nueva unidad hay 4 pacientes ingresados. Según explica la coordinadora de la Unidad, a pneumóloga Mar Mosteiro “si bien estas terapias ya se estaban implementando a los pacientes que lo precisaban, la creación de una Unidad específica permite una organización más óptima de los cuidados y de la gestión de las camas, y supuso un gran esfuerzo de reordenamento por parte de la dirección de enfermería”.

En la UCRI se presta un nivel de cuidados intermedios, y los pacientes ingresados se benefician de un soporte respiratorio no invasivo. Sin embargo, asegura la doctora Mosteiro, “la diferencia de las Unidades de Críticos, no se realiza intubación endotraqueal u otras técnicas invasivas de intercambio gaseoso, siendo estos procesos agresivos y asociados la muchas complicaciones, larga estancia, y también mortalidades, por lo que constituye la última indicación terapéutica en aquellos pacientes con gran compromiso vital”. Las técnicas respiratorias empleadas son la Oxigenoterapia de alto flujo y la Ventilación mecánica no invasiva a través de máscaras faciales. Ambos precisan de estrecha monitorización y personal bien adiestrado, tanto médico como de enfermería.

Protocolo y equipo específico de enfermería

Esta Unidad es atendida por especialistas de Neumología, en cooperación con los otros facultativos que forman parte del equipo Covid: internistas, infectólogos y médicos de otras especialidades. Cuenta con 10 camas con una monitorización integral, y un protocolo de actuación específico. Dispone de personal de enfermería propio, experto en el manejo de técnicas respiratorias, en la monitorización y cuidados del paciente respiratorio. “Hay que destacar su especial dedicación ya que las técnicas no invasivas en este contexto suponen un esfuerzo añadido para la enfermería”, asegura la doctora Mosteiro.

Este nuevo servicio hospitalario tiene dos orientaciones: el ingreso de aquellos pacientes susceptibles de beneficiar de estas terapias respiratorias, y que en algunos casos evitarían sus ingresos en la UCI; y el tratamiento de los pacientes aun potencialmente contagiosos, que una vez superada la fase aguda de su enfermedad en la UCI, continúan requiriendo de cuidados especializados. “Esto resulta de especial interés y de ahí la gran importancia de las UCRIs, ya que nos posibilitan dar de alta a los pacientes de la UCI de una manera más précoz. En esta situación de pandemia excepcional, numerosas experiencias reportadas y artígos científicos han demostrado la seguridad, utilidad y coste-efectividad de estas Unidades en la atención a pacientes con Covid-19 graves, y así lo subraya a SEPAR (Sociedad Española de Patología Respiratoria) en un reciente comunicado”.

Monitorización integral

Las 10 camas de esta undiad cuentan con un sistema de sistema de monitorización integral o telemetría que permíte un control automatizado, continuado y permanente de estos pacientes. Este sistema informático posibilita el envío de las constantes vitales de la persona ingresada desde la cabecera de su cama hasta el Control de enfermería a través de unos dispositivos de recogida automática de los principales parámetros fisiológicos como son la actividad eléctrica cardíaca, la saturación de oxígeno, pulsaciones y presión arterial.

De este modo, los profesionales sanitarios pueden seguir en el monitor la evolución de las constantes vitales del paciente, sin necesidad de acudir a la habitación, con una inmediatez y fiabilidad absoluta. Además, queda inscrita la serie histórica de estos datos, lo que facilita los estudios clínicos comparativos por parte de los profesionales y las conseguintes decisiones terapéuticas. El sistema lleva incorporadas una serie de alarmas que se activan en el momento en que algunas de las constantes del paciente experimentan variación, de manera que los profesionales se acercan inmediatamente a la habitación del paciente para comprobar el incidente inscrito.

Esta monitorización mejora las condiciones de bioprotección requeridas en esas circunstancias de utilización de terapias respiratorias no invasivas , incrementando aun más los niveles de seguridad de estos pacientes y los del propio personal que los atiende, y posibilitando por tanto una mayor eficacia en los cuidados sanitarios prestados.