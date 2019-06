"Vengo aquí a tomar decisiones. Si las cosas van a seguir igual que estaban no se nesita cambiar a nadie"

"Me ha tocado elegir y lo he hecho. Vengo a tomar decisiones, si las cosas van a seguir igual que estaban no se necesita cambiar nada". Así de clara se ha mostrado esta mañana en los micrófonos de Cope Vigo Corina Porro, la presidenta del PP local y de la gestora que regirá el grupo en los próximos años.

Respondía así a las posibles críticas que han surgido tras la decisión de designar al número 20 de la candidatura, Alfonso Marnotes, y actualmente director xeral de orientación y promoción laboral de la Xunta de Galicia, como el futuro portavoz del grupo municipal del PP en la corporación de VIgo. Defiende su designación asegurando que es una persona "conocedora de Vigo, ciudad en la que vive desde hace muchos años junto a su familia", hecho al que suma su experiencia laboral.

Corina Porro ha recordado que el portavoz estará acompañado por Teresa Egerique, Patricia López y Jesús Marco "un grupo renovado y abierto, que aúna juventud y experiencia y que abarca todas las áreas posibles". Añade que este grupo municipal "sabemos que lo van a tener muy difícil, con cuatro concejales, pero que tienen todo nuestro apoyo y confianza para atender el día a día de la gestión municipal buscando siempre lo mejor para Vigo".

La presidenta local reitera que "he analizado muy bien lo ocurrido, lo que nos ha llevado a los 20.000 votos del pasado mes de mayo" pero no quiere ahondar en ello o hacer público ese análisis. Entiende que es el momento de "mirar al futuro, de centrarnos en el servicio a la sociedad de Vigo y recuperar esa conexión con ella por parte de nuestro partido". Para Corina Porro es el momento de aunar sensibilidades y desde esa diversidad trabajar por "convertir al PP vigués en lo que ha sido hasta hace muy poco: la fuerza más votada de la ciudad".