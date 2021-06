Vecinos de Sárdoma protestan ante el inminente cierre de la sucursal bancaria de la parroquia: "¡Es injusto!"

Los vecinos de Sárdoma están indignados ante el futuro cierre de la sucursal bancaria de la parroquia. "Nos enteramos de casualidad y nos parece una injusticia", con estas palabras Teresa Romero resume la situación que afrontan estos vecinos. La que para todos es conocida como "la caja de ahorros" cerrará sus oficinas el próximo miércoles, 9 de junio.

Ante esta situación, los vecinos han decidido recoger firmas y realizar concentraciones durante los próximos días, a las 11:00 horas, delante de la sucursal para intentar evitar que esto suceda. "Nos vamos a quedar sin un servicio indispensable, aquí hay mucha gente mayor y también muchas empresas" por lo que consideran que contar con una sucursal bancaria es muy necesario.

Una sucursal que se inauguró en 1975

Las oficinas bancarias ubicadas en la parroquia viguesa de Sárdoma se inauguraron un 30 de diciembre de 1975, en aquel momento era Alcalde de la ciudad olívica el economista Joaquín García Picher. Así tal y como nos cuentan los vecinos, a este día tan especial para ellos asistieron, además de muchos particulares, el párroco del lugar, Don Moisés. Una celebración que quedó plasmada en esta fotografía que nos han hecho llegar.





Y en este sentido, recuerdan que Sárdoma fue la primera parroquia viguesa que contó con una sucursal bancaria por eso no entienden que ahora esta vaya a echar el cierre. "Nos obligan a ir hasta las oficinas de la calle Martínez Garrido", aseguran, un hecho que lamentan pues señalan que ahora mismo no tiene que utilizar ningún vehículos, ni público ni privado, para desplazarse hasta la sucursal bancaria, sino que los vecinos pueden ir andando. "Somos una parroquia con pocos servicios y ahora nos quieren quitar uno más", destaca Teresa quien nos confiesa que no le valen excusas. "Pueden decir que se cierra porque ahora muchos clientes utilizan internet para tener acceso a sus cuentas, pero los mayores no entienden de esto", puntualiza.

Además, Teresa reconoce que si ahora "lo que se pide es cuidar a la gente mayor, darles más servicios" no entienden porque se les va a quitar algo tan esencial cómo es la posibildad de acudir a un banco. Durante los próximos días seguirán mostrando su rechazo ante esta decisión y piden apoyo para intentar frenar el cierre de una sucursal que ya forma parte de la historia de la parroquia de Sárdoma.