¿Te vas de vacaciones? Antes conoce algunos consejos para evitar sustos al regreso

Con la proximidad de la temporada estival, momento en el que se prevé que un gran número de ciudadanos decidan disfrutar de sus vacaciones, es necesario recordar una serie de consejos para evitar sustos al llegar de unos días de relax y disfrute. Tras las dificultades vividas el pasado año, son muchas las personas que este verano van a optar por desplazarse a otras ciudades, pero también hay quien decide quedarse en su lugar de residencia.

Además, en periodo vacacional, aumenta el número de personas en la calle, y también el número de horas en las que los ciudadanos permanecen fuera de sus casas, lo cual genera un interés por parte de los delincuentes, que ven más oportunidades para hacerse con lo ajeno, por un lado, se aprovechan de la gran afluencia de personas en grandes áreas comerciales, en los lugares de ocio, mayormente nocturno, en las playas a las que asisten miles de bañistas, en grandes espectáculos musicales, deportivos, verbenas y otros similares.

Al viajar, o al permanecer más tiempo en la calle, las viviendas quedan más desamparadas por largos periodos de tiempo, generando interés en el mundo delincuencial. Es por todo ello que desde la Policía Nacional ofrecen una serie de consejos que nos puedan evitar sustos desagradables al regreso de las vacaciones.

¿Qué debemos hacer antes y durante el viaje hacía nuestro destino de vacaciones?

En primer lugar, antes de iniciar desplazamientos, debemos comprobar que ventanas y puertas de nuestro domicilio están bien cerradas. Se aconseja no bajar totalmente las persianas y si es posible instalar un reloj programador para iluminar distintas estancias de la vivienda a diferentes horas. No debemos dejar dinero ni objetos de valor dentro de casa y sería conveniente hacer fotografías y una relación detallada de joyas, cámaras de fotografía, TV, videos y otros aparatos, con sus números de serie, para facilitar su identificación y si hiciese falta ayudar en la investigación policial. Tampoco es aconsejable desconectar el timbre de la puerta, es una señal inequívoca de ausencia.

Con relación a los vecinos o conocidos, ningún miembro familiar debe divulgar la ausencia del domicilio por vacaciones en las redes sociales o por mensajes telefónicos. Se debería comunicar sólo a los más allegados dónde pueden localizarle. Sería interesante dejar la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

Durante el desplazamiento al lugar donde vamos a pasar nuestras vacaciones, tanto en el trayecto a su lugar de vacaciones o en las áreas de descanso, debemos extremar las medidas de seguridad respecto a su vehículo y pertenencias, así como a requerimientos de extraños. En caso de percibir una situación anómala, tenemos que ponerlo en conocimiento de la policía. Tanto en garajes como en la calle, debemos evitar dejar objetos de valor en el interior del vehículo y retirar las ventosas que indiquen la existencia de aparatos GPS o similares.

Si utilizamos transporte público, no debemos facture a nuestro nombre equipajes de personas desconocidas. Tenemos que Identificar claramente las pertenencias antes de facturarlas, evitar portar grandes cantidades de efectivo cuando viaje, no confiar el transporte de las maletas a personas que no estén debidamente acreditadas y si viajamos en tren o autobús, no debemos perder de vista el equipaje, especialmente en paradas intermedias.

Consejos para pasar unas vacaciones tranquilas.

Una vez en el lugar elegido para pasar nuestros días de relax y desconexión, en el hotel o en el apartamento, dbeemos adoptar las medidas de seguridad que habitualmente utilizamos en casa, mantener en lugar seguro los objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito. Cuando nos ausentemos, deberíamos dejar la radio puesta y, si es de noche, encendida alguna luz, para dar la apariencia de que estamos dentro.

Así mismo, en lugares públicos, tenemos que tener cuidado con el bolso o la cartera en aquellos espacios donde concurran muchas personas (mercadillos, espectáculos, etc.), en la zona de playa evitar dejar efectos de valor en la arena al ausentarse para bañarse o pasear por la orilla. Se aconseja vigilar los objetos personales, especialmente bolsos, cámaras, maletas…y evitar hacer ostentación de riqueza o pertenencias.

Y si por el contrario, este verano te quedas sin vacaciones, recuerda avisar a la Policía si obbservas gente extraña en el portal o merodeando en la calle. Si escuchas ruidos en viviendas o en locales de aquellos vecinos que tengas conocimiento que se encuentran de vacaciones, también es conveniente dar aviso a las autoridades. Recuerda siempre no facilitar a la entrada o salida del edificio el acceso a personas desconocidas al mismo. Además, cuando llamen al telefonillo de nuestra vivienda no debemos abrir nunca a desconocidos, evitando así el acceso al edificio sin control de extraños. Debemos exigir siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmarla telefónicamente si fuese necesario.

La pandemia redujo de manera considerable este tipo de delitos

Teniendo en cuenta las restricciones sufridas por pandemia en el último año, en el que se ha permanecido mucho tiempo en las viviendas han reducido notablemente la incidencia en este tipo de delitos. En los últimos meses, se ha detectado la presencia de grupos itinerantes de ciudadanos sudamericanos y de Europa del este, cada uno de ellos con un modus operandi muy característico, además de los delincuentes autóctonos, con su propia idiosincrasia, influenciados por multitud de circunstancias.

Los ciudadanos sudamericanos, detectados en la zona de Vigo, en los últimos meses, utilizan un método para acceso a las viviendas, muy característico, extracción del bombín de la cerradura, para ellos utilizan diversa herramienta especifica, que portan en el momento de cometer el hecho delictivo. Por otro lado, entre los ciudadanos del este, destacamos, la técnica utilizada, sobre todo por mujeres de nacionalidad Croata, basada en el resbalón, lo que implica que las puertas no están cerradas con llave, y que aprovechan momentos en que se abandonan las viviendas para hacer pequeños recados o por un corto espacio de tiempo.

Los Georgianos, por su parte, utilizan otra técnica denominada "Bumping", consistente en introducir dentro del cilindro de la cerradura, una llave manipulada que se va golpeando con un martillo para hacer saltar los pistones internos. Esto consigue que los pistones salten de modo simultáneo haciendo girar el mecanismo interno y permitiendo la apertura de puertas de seguridad. Este método se ejecuta en apenas medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta, por lo que es muy complicado apreciarlo.

El botín más apreciado por este tipo de delincuencia son las joyas y el dinero en efectivo, en cambio para los delincuentes autóctonos, además de efectivo, suelen apropiarse de todo tipo de aparatos electrónicos que puedan encontrarse en el interior de las viviendas, para ello, sobre todo en zonas rurales y extrarradio utilizan el escalo para acceder.

En todo caso, la Policía Nacional recuerda que siguiendo estos consejos, podremos disfrutar de nuestras vacaciones tranquilamente, sabiendo que Vigo y Redondela son ciudades seguras.