Un universitario lleva su suspenso ante el juez y este da la razón a la profesora

Un juez confirma el suspenso de un alumno de la Universidad de Vigo. En concreto ha sido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hasta donde llegaron los hechos ocurridos durante un examen de Forestales que se celebró en 2018. Fue en enero de 2018 para ser más exactos.

Examen de Expresión Gráfica y Cartografía de Ingeniería Forestal.

Los hechos juzgados se produjeron durante un examen práctico de la asignatura de Expresión Gráfica y Cartografía del grado de Ingeniería Forestal de la Uvigo. Durante esta prueba, la profesora encargada de la materia se ausento del aula durante 15 minutos mientras los alumnos estaban realizando la prueba. Cuando esta profesora regreso a la clase pudo ver como uno de los alumnos habái conectado un usb al ordenador en el que estaba realizando el examen y que además este dispositivo de memoria externa contaba con material que pertenecía a esta asignatura.

La profesora le aconsejó al alumno que retirase el usb del ordenador y que iniciase el examen de nuevo pero el joven se negó. El alumno alegó que había conectado el dispositivo por problemas informáticos mientras estaba realizando la prueba, hecho que no se pudo corroborar. Ante la negativa del estudiante a retomar el ejercicio desde el inicio, sin el usb conectado, se calificó su examen con un cero.

Pero los hechos no quedaron ahí. El estudiante, tras conocer la nota de esta prueba, reclamó. Debido a que no existía una prueba física que explicase todo lo ocurrido con ese examen durante la realización de la prueba, el departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales ofreció al alumno la posibilidad de repetir el examen con otro profesor distinto. Pero el chico también lo rechazó y llevó el caso ante el rector de la Universidad de Vigo para que ese revisase su nota. El estudiante reclamaba el aprobado de la asignatura asegurando que "no parece justo tomar solo en consideración las explicaciones de la profesora".

Ya en el mes de noviembre de ese mismo año, la entidad académica nombró a una instructora encargada de realizar una investigación más detallada sobre todo lo ocurrido en relación a esta prueba. Durante esta investigación tomo declaración a la profesora, entre otras personas. Concluyó que el alumno no tenía razón. Con una resolución firmada en enero de 2019, se desestima la reclamación del alumno.

El joven decidió llevar el caso de su examen ante el Juez.

Fue el propio estudiante que, tras la desestimación de su reclamación, decidió llevar su caso ante el Juez. El Juzgado de Vigo desestimó de nuevo su petición y fue entonces cuando el alumno acudió al Alto Tribunal gallego. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también le quita la razón y le hace pagar las costas procesales.

El juez asegura en su sentencia que el joven hizo uso del usb por lo que "los hechos coinciden en dejar claro el incumplimiento del estudiante en el empleo de material no permitido, circunstancia de la que era perfecto conocedor". Se ratifica así el suspenso.