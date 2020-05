La Universidade de Vigo ayuda a sus estudiantes afectados por la crisis sanitaria

La actual crisis sanitaria está afectando a toda la población de manera indiscriminada. Ante esta situación, la Universidade de Vigo lanza una bolsa de ayudas a sus alumnos que puedan estar atravesando dificultades debido a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia del coronavirus.

Se trata de la convocatoria de unas ayudas urgentes y excepcionales, dirigidas a estudiantes, con las que se cubrirá hasta el 50% de la matrícula, tanto en los grados como en maestría o doctorado. Incluidas también las penalizaciones por falta de pago, tras la realización de las exenciones y bonificaciones a las que tenga derecho el beneficiario. Estás ayudas están contempladas para aquellos alumnos cuyas economías familiares se hayan visto directamente afectadas por ERTEs, despidos o reducciones de ingresos derivadas de la pandemia.

150.000 euros para ayudar a los estudiantes afectados por la crisis sanitaria.

El importe del crédito presupuestario retenido para esta convocatoria asciende a 150.000 euros y el pago de la bolsa será de un mes desde la resolución de la adjudicación.

Las ayudas pueden ser solicitadas por estudiantes que estuviesen matriculados en el momento de la aprobación del estado de alarma si algún miembro de la familia está desempleado o en ERTE por culpa del Covid-19, es trabajador por cuenta ajena con jornada reducida por cuidados, o si es autónomo sin actividad o bien trabajador sin hogar con subsidio extraordinario por falta de actividad. En concreto, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de junio y el pago de las ayudas se efectuará durante el mes posterior a la resolucion de la adjudicación. La solicittud se podrá realizar a través de la web https://www.uvigo.gal/es

Requisitos para solicitar la ayuda a partir del 19 de junio.

Se tendrá en cuenta que un familiar empleado por cuenta ajena haya reducido su jornada laboral por cuidados relacionados con la pandemia o que sea trabajador por cuenta propia al que se le concediese la prestación extraordinaria por cese de actividad. Además, la ayuda podrá destinarse a alumnos en cuya unidad familiar exista un trabajador del hogar al que se le concediese un subsidio extraordinario por falta de actividad.

En concreto, se considerá como miembros de la unidad familiar al padre y la madre o los tutores legales del solicitante y a sus hermanos solteros menores de 25 años. En el caso de separación legal o divorcio de los progenitores no se considerará como miembro de la familia del solicitante al que no resida con él si la custodia no es compartida, aunque sí se incluirá a un nuevo cónyuge. Asimismo, se podrán considerar miembros de la unidad familiar a hermanos del solicitante mayores de 25 años con discapacidad, así como a abuelos con los que conviviese a fecha 31 de diciembre de 2018.