Una retransmisión en directo para conocer el fondo marino de la ría de Vigo

El Puerto de Vigo pone en marcha su proyecto PuertAlMar, en colaboración con el Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo: Una iniciativa que nace con el propósito de divulgar y sensibilizar sobre la importancia de conservar el entorno natural y la recuperación de hábitats degradados para lograr un estado saludable de los ecosistemas marinos y sus beneficios para el desarrollo de actividades pesqueras sostenibles.

Enseñar a los más jóvenes a cuidar nuestros mares.

En el marco de este proyecto, y con el objetivo de incrementar la concienciación sobre la necesidad de encontrar soluciones innovadoras y verdes que permitan un equilibro entre el buen funcionamiento de los ecosistemas y las actividades económicas, se realizarán, a lo largo de este mes, tres jornadas formativas y de sensibilización virtuales con escolares de educación secundaria y bachillerato de colegios de Vigo y Melilla, que tendrán lugar esta misma semana (los días 14, 15 y 16 de abril), un taller de expertos, prevista para el próximo 21 de abril, y dos jornadas de visita al Puerto de Vigo (23 y 30 de abril).

Durante las sesiones previstas esta semana, se tratarán temas como la ecología costera, la zonación de especies - abordando las diferencias entre la región Mediterránea y la Atlántica-, los impactos ambientales y presiones en la costa, y las soluciones basadas en la naturaleza como herramientas para el desarrollo sostenible. Las jornadas contarán con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña, que dará la bienvenida a los centros participantes, así como de los investigadores del Grupo de Ecoloxía Costeira del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo, Jesús Troncoso, Mariano Lastra y Jesús López.





También trabajan con profesionales del sector.

Tras las jornadas formativas con los centros educativos, le tocará el turno a un taller con profesionales del sector de la economía azul, donde se presentarán los principales resultados obtenidos hasta el momento por el proyecto, creando un espacio en el que compartir experiencias y buenas prácticas en la conservación y recuperación de los entornos marinos degradados.

Como colofón, están previstas -si la situación sanitaria lo permite- dos jornadas de visita al Puerto por parte de trabajadores de la Autoridad Portuaria y sus hijos, que podrán comprobar in situ en qué consiste este proyecto pionero llevado a cabo en la dársena de A Laxe, con una retransmisión en directo de los fondos marinos.





Un proyecto reconocido a nivel mundial

PuertAlMar es una acción incluida en la primera fase del galardonado a nivel mundial “Peiraos do Solpor”. Un proyecto que se desarrolla en un total de tres fases secuenciales, siendo cada una de ellas clave para la siguiente etapa. Las dos primeras fases del proyecto, conocidas como PuertAlMar y Living Ports (=Puertos Vivos) se encuentran en ejecución y están siendo financiadas en sendas convocatorias con fondos europeos. La tercera (Peiraos do Solpor) se ha presentado a fondos Next Generation.