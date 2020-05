Una menor de 2 años permanece ingresada en el Cunqueiro tras ser mordida por un perro en Porriño

Una menor de 2 años de edad permanece ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras sufrir mordeduras de un perro cuando paseaba por una céntrica calle de Porriño (Pontevedra)

Traslado de la menor ante las heridad que presentaba en el rostro.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este domingo, cuando la niña se encontraba paseando por la calle Leandro Diz de esta localidad pontevedresa en compañía de sus padres y de dos perros pequeños. En un momento dado otro can, un bullterrier mini, que por su talla no es considerado un can peligroso, que iba solo y sin correa, se acercó a la menor y la atacó, mordiéndole en la mejilla y en el labio. Fue la madre de la menor la que la cogió en brazos para apartarla del perro y poco después apareció el dueño del animal, con la correa del can rota y explicó que se le había escapado.

Tras dar aviso al 112 Galicia, se movilizó a una patrulla de la Policía Local, a miembros de Protección Civil, y a agentes de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos. Estos últimos fueron los encargados de trasladar a la menor y a sus padres al PAC de Porriño. Pero, debido a las heridas que presentaba la menor en la cara, los facultativos optaron por la evacuación al Hospital Álvaro Cunqueiro, a donde fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico.

El perro que atacó a la menor tiene toda la documentación en orden.

La Guardia Civil ha confirmado que, en principio, el dueño del animal tiene en regla toda la documentación del mismo - microchip y vacunas -, aunque está previsto que los padres de la niña interpongan denuncia y se abrirán diligencias para determinar si ha habido algún tipo de responsabilidad. Por el momento, el perro ha quedado bajo custodia de su dueño.