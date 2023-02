Una decena de colectivos de Vigo se concentrarán este domingo para reclamar que "Vigo somos todxs"

La coordinadora Vigo Somos Todxs, formada por diez asociaciones ciudadanas viguesas, convoca una protesta para exigir al Ayuntamiento de Vigo que “escuche y respete” al movimiento asociativo de la ciudad.



Ecologistas en Acción Vigo, Gasolineras a 100 Metros y los trabajadores de Vitrasa vienen de sumarse recientemente a la convocatoria, impulsada desde lo comienzo por Vigo Histórico, Defensa Parque García Picher, Os Ninguéns, Vecinos Zona Centro, AVIBE, Bembrive en pe y Grupos en Loita son algunos de los colectivos que participarán en la concentración que se celebrará este domingo, 5 de febrero,a partir de las 12:00 horas en Porta do Sol.



Se tratan de colectivos de muy distinto origen y naturaleza, que tienen en común lo sentirse ignorados por el gobierno municipal. Los trabajadores y trabajadores de Vitrasa, la empresa que gestiona el transporte público urbano - y que se ha unido también a la concentración - denuncian el “nefasto servicio” que dicha empresa está ofreciendo a la ciudad, que consideran fruto en buena parte de las condiciones laborales a las que se enfrentan los conductores y conductoras. En el marco de este conflicto con Vitrasa, llevan dos años solicitando a la alcaldía, como adjudicadora del servicio, que medie en el conflicto, pero denuncian no haber obtenido respuesta.









Por otra parte, otro colectivo que también se ha unido es "Gasolineras a 100 Metros" agrupa al vecindario de la calle Tomás Alonso contra la normativa del Ayuntamiento que permite la construcción de gasolineras a apenas 4 metros de las viviendas y que califican de “obsoleta”. También denuncian que “ni el alcalde ni la concejala de urbanismo se molestaron en recibirnos”, y que ni siquiera “dieron señales de querer subsanar” esta problemática, al tiempo que reclaman “espacios verdes y no humo bajo nuestras ventanas”.



Desde Ecologistas en Acción Vigo, por otra parte, destacan que “el Gobierno Municipal no atiende las demandas ciudadanas en el campo de la ecología, de la protección del medio natural y de la apuesta por un modelo de transporte sostenible y no contaminante”, respondiendo a las “medidas reales” propuestas por los colectivos ecologistas con “más arboricidios” y con incumplimientos de la Ley del Cambio Climático. Exigen “una política municipal en el que el verde no sea solo propaganda” y en la que haya “canales de participación ciudadana real”.



Todas estas asociaciones, así como las que impulsaron inicialmente la convocatoria, reclaman un “modelo nuevo de ciudad” que piorice “la calidad de vida frente a inversión privada”, teniendo en cuenta los desafíos de sostenibilidad y movilidad que esta enfrenta. Y denuncian que, frente a estas reclamaciones, el Ayuntamiento “no negocia y no atiende las críticas de los vecinos y vecinas de la ciudad”, impulsando “actuaciones unilaterias que afectan nuestro día a día y que no son consensuadas, consultadas o participadas con los millares de personas afectadas”. De hecho, explican también que el Gobierno Municipal pasa entonces a "atacar" a las asociaciones, acusando al vecindario de ser infiltrados de otros partidos políticos.



En el último pleno municipal a pasada semana se vivió un nuevo episodio de esta confrontación, con la expulsión de los miembros de AVIBE del pleno por parte de la policía local cuando estos pedían "solo una reunión". Caballero esgrimió la larga "lista de espera" que tiene para no reunirse con los vecinos de Beade, a pesar de que sí se reunió con los empresarios hosteleiros que le solicitaron prolongar el período de encendido de las luces de navidad apenas horas después de que estos habían realizado su petición. Por todas estas razones, los colectivos vecinales se movilizarán el 5 de febrero a las 12:00 en la Puerta del Sol bajo el lema "Vigo Somos Todxs". La protesta reclamará una ciudad que "escuche, informe y respete" al tejido asociativo, sin que la actual mayoría absoluta en el Ayuntamiento sirva como un "cheque en blanco" otorgado "cada cuatro años".