Lo último en telas para nuestro sofá: ayudar a prevenir virus

Detrás de un buen sofá hay todo un mundo de posibilidades. Nos proponemos ofreceros algunas de ellas porque, al igual que ocurre con los colchones, también estamos invirtiendo mucho en los últimos meses en este elemento esencial de un salón: el sofá. Y para conocer en profundidad todas las tendencias, materiales, colores...que más se demandan, he contactado con una profesional del sector, Carmen Soliño, gerente de Muebles Soliño. Ella me confirmaba esta tendencia: estamos apostando por el sofá de calidad.

En el mundo de los sofás te puedes perder sin darte cuenta. Y es que existen infinidad de modelos, materiales, colores… y como siempre, como con todo...gana la funcionalidad. Por ejemplo, se está apostando mucho por aquellos que tienen patas. La razón es bien sencilla un sofá con patas, en lugar de los que están a ras de suelo, permite a una de esas aspiradoras modernas que lo hace todo sola pasar por debajo con facilidad sin encontrarse con obstáculos. Y luego está el estilo de sofá que lleva triunfando años, pero reinventado: elchaiselong.

Los avances también aportan mecanismos que aportarn comodidad a este elemento clave de cualquier salón. Y os preguntaréis: ¿qué es eso de los mecanismos? pues consiste básicamente en añadir comodidad y funcionalidad a un elemento que está presente en todas las casas. Además, tenemos toda una variedad. Estos mecanismos nos permiten aumentar la comodidad y el diseño.

Lo más sorprendente de todo son los materiales que se adaptan a todas las necesidades por ejemplo, si tenemos un gato. Existen materiales más resistentes a los arañazos, también materiales que permiten lavarse con facilidad. A prueba de los rotuladores y bolígrafos de los más pequeños de la casa. Y lo último en materiales es la lucha contra esta pandemia.

¿Y qué pasa con los colores? Lo de siempre nunca muere, hay colores que serán predominantes siempre y luego también hay quien se atreve a arriesgar y crea un salón espectacular con colores que se salen de los convencional por ejemplo un rosa palo o un mostaza.Y otra de las aportaciones que nos puede dar un sofá es servir como lugar de almacenaje. Aunque esto no es lo convencional, muchas personas quieren que cuenten con espacios interiores donde poder guardar cosas. Y aqui también tenemos muchas posibilidades que también te queremos contar.

Después están los sofás - cama, todo otro mundo. Y en este punto Carmen Soliño me dejó muy claro que ya no son lo que eran. Tenemos que perder ese concepto de sofá - cama que no es ni sofá ni es cama. Ahora mismo vienen perfectamente adaptados aunque su uso ya es más particular: para viviendas con poco espacio, segundas residencias o dar una segunda vida a una habitación de nuestra casa que habitualmente usamos como oficina.

Con todo la principal recomendación a la hora de ir a comprar un sofá es probarlo. Que ese sofá que nos llevemos a casa se adapte a nuestras necesidades. Y todo esto es el mundo del sofá. Con un importante abanico donde elegir. Así que si nuestros oyentes están pensando en comprar uno nuevo aquí les dejamos algunas ideas.