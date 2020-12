El último mes del año es uno de los mejores momentos para comprar un coche

Vamos a hablar de motores, en concreto, de los motores de los coches que circulan por nuestras calles y avenidas. Llegamos al último mes del año y toca hacer balance sobre las tendencias en el mundo del motor y también saber cómo ha ido este año tan extraño las ventas, para ello, me he desplazado, virtualmente, a un concesionario de coches de Vigo para hablar con Pablo Ogando, jefe de ventas en Rodasa Vigo. El me ha explicado que para elegir el vehículo que mejor se amolde a nuestras necesidades tenemos que tener en cuenta una serie de factores como si se va a usar más en ciudad o en carretera, si es para una familia o para una pareja. Todos estos aspectos influyen a la hora de decirnos por uno u otro vehículo, y también claro está el tipo de motor.

¿En qué me tengo que fijar a la hora de comprar un coche?

Y es que una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo es el tipo de motor, en este caso le he preguntado a Pablo si existe ahora mismo un mayor número de clientes que se decanta por los coches a gasolina por toda la situación que se está generando a nivel nacional. Pablo me ha asegurado que ahora la mayoría de la gente prefiere gasolina, pero cree que se debe también a toda la confusión generada alrededor de los vehículos diesel.

Me confesaba también que la venta de vehículos eléctricos no se encuentra en su mejor momento. Hay más demanda que hace un año, pero todavía es un segmento que está parado. La venta de coches eléctricos se sitúa alrededor del 1% del mercado. Si bien es cierto que es más elevada la venta de vehículo híbrido puro e híbrido enchufable, lo que ayuda a compensar la balanza hacia lo eléctrico. Recordemos que los coches híbridos enchufables también tienen la etiqueta cero, como uno eléctrico.

Y aunque suene extraño hacer esta comparación la elección de un tipo de coche si que varía en función del sexo. Las mujeres prefieren coches pequeños y bajos, aunque amplios por dentro, sobre todo si tienen hijos. Las preocupaciones sobre lo que debe primar en un coche también varían. Ellas se fijan más en la seguridad, ellos en lo estético.

La pandemia ha afectado a las ventas, aunque no tanto como pensaban.

Sin duda, el sector de la automoción ha sido otro de los damnificados por esta crisis que asola a todo el planeta. Los concesionarios están a punto de cerrar un año extraño en cuanto a las ventas aunque se muestran bastante positivos, quizás la previsión, dadas las circunstancias era otra y pensaban que todo sería peor. Con todo, las ventas no son equiparables a las de otros años por ello aprovechando el stock que tienen en sus concesionarios van a realizar un Outlet 72 horas. Será desde este jueves hasta el domingo. Se trata de una feria de liquidación de stock a buen precio donde habrá tanto coches nuevos como usados. Quizás sea una buena oportunidad para cambiar de coche.

El sector del motor tiene la vista puesta ya en el próximo ejercicio con la esperanza de que poco a poco, esa anunciada vacuna, nos devuelva también poco a poco la normalidad, en todo.