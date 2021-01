Tres ideas para las habitaciones de bebés

La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de alegría. Y poco a poco los futuros papás se van preparando para cuando nazca: el carrito para dar paseos, la sillita para viajar en el coche y cómo no: la habitación donde va a vivir. Para elegir cada uno de estos elementos es necesario tomarse el tiempo necesario para meditar la mejor opción, la que más se adapte a las necesidades de cada familia.

Me he propuesto intentar ayudar y por eso de la mano de una profesional como es Carmen Soliño, de Muebles Soliño, he querido conocer las distintas opciones que se pueden encontrar los futuros papás al ir a preguntar por los muebles que darán forma a la habitación de su bebé. Y es que las modas varían y lo que era tradicional hasta la fecha ya no lo es, como por ejemplo el uso de una cuna simple. "Aparecieron las camas cuna reutilizables". Una cuna con cambiador y muebles modulares que una vez que crece el pequeño se puede transformar esa cuna en una cama normal.

Se trata de aprovechar los muebles que un día hicieron de cuna y cambiador para darle una segunda vida, ya de otra manera durante los siguientes años del niño o de la niña. Escucha porque el mueble sigue también ofreciendo segundas funciones. "Con el modulo del cambiador hacemos la cajonera para la mesa estudio. Además tiene como ventaja que incorpora una cama supletoria y cuando sea mayor pues ya tiene una cama extra para cuando traiga amigos a casa", señala Carmen Soliño.

Muebles basados en el sistema Montessori.

Se trata de una solución muy buena para dar continuidad a los muebles durante los primeros años de vida del bebé, una vez que pase a ser niño. Y hablamos ahora del método Montessori, el modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori a finales del Siglo XIX y principios del XX y que ahora es empleado por muchos papás. Pero hablamos del método Montessori aplicado a los muebles de la habitación del niño. "Se trata de aprender jugando. Crear un ambiente Montessori con zonas amplias que estimulen el aprendizaje del pequeño. Cada cosa en este método tiene su razón de ser y por eso el colchón siempre está cerca del suelo", destaca.

Las camas pueden ser más abiertas, con una simple estructura, pero también las hay más cerradas, más casa cabaña, con tejado y que fomentan el juego. Además se les puede añadir complementos tal y como nos explicaba Carmen. "Normalmente siempre son elementos en tela o en madera porque siempre se buscan complementos naturales", recuerda. "Se trata de buscar la armonía y el equilibrio del niños", nos explicab Carmen.

Camas que crecen.

Y después de escuchar todo esto, ojo porque todavía quedan curiosidades. Sí, sí… y aunque fuera del método Montessori, pero respetando las diferentes fases de crecimiento del bebé y del niño: hablamos de las camas que crecen. "Este sistema empieza en un tamaña de cuna grande y luego con largueros extensibles se va adaptando hasta llegar a la adolescencia hasta conseguir una cama de 1,90 metros". Curioso la verdad. Pues aquí te dejamos algunas ideas si estás pensando en montar la habitación de tu bebé o de tu hijo pequeño. Varias ideas con las que, además de contar con muebles que ofrezcan funcionalidades concretas, te facilitan la educación del pequeño.