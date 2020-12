Tres claves para mantener una alimentación equilibrada, incluso en Navidad

¿Qué te parece si hablamos de comida? Pero no de recetas para hacer, ni de trucos a la hora de ponernos a los fogones...sino de pautas a seguir en Navidad para no excedernos y que luego nos pase cuenta en enero. Y es que ¿a quién no le pasa? Aunque este año nuestras comidas y cenas se verán reducidas y es que la pandemia también afecta hasta este punto. No van a ser tan habituales las comidas de empresa, con el equipo de fútbol, con los amigos de cole...peeero si que volveremos a sentarnos a la mesa y quizás, como decías, volvamos a pecar y a arrepentirnos en enero. Y para evitar todo esto, hemos consultado a una profesional, Bertina Ferrández, directora médica de Nutrendo, un centro médico nutricional con presencia en Vigo, Porriño y A Coruña.

Navidad: un buen momento para cumplir metas.

Sí, aunque no lo parezca, siempre es un buen momento para marcarse unas metas y cumplirlas. ¿Por qué no también ahora? Bertina nos explica que siempre hay un momento para plantearse seguir una pauta de alimentación. Además, sin tantas celebraciones como en otros años con comidas y cenas variadas, pues seguramente sea más fácil hacerlo, este es el lado positivo. El negativo, es que probablemente practiquemos más el sedentarismo, más estar en casa, menos actividad física… Sin olvidar que puede que crezca el nivel de ansiedad lo que va a provocar que queramos picotear más entre horas. Todo esto suma y al final, si no ponemos remedio, subiremos de peso. Este es el consejo de una profesional.

Compensar unas comidas con otras

Esta claro que debemos compensar. Si sabemos que por la noche vamos a cenar de manera distinta a como lo hacemos habitualmente, es bueno antes no excedernos. Desayuno, comida y meriendas más ligeras y no llegar con demasiada hambre a la cena, para no pecar de más. Vale. Hasta aquí todo bien. Pero…..¿qué pasa con los postres, los reyes de esta época del año? Recomienza poquita cantidad y que sólo sea ese plato de postre que nosotros nos hacemos con los productos que más nos gustan.

Por cierto, le hemos preguntado a Bertina, si existe alguna forma de consumir estos mismo productos pero de manera menos calórica. Y ojo a lo que nos ha dicho: es mejor disfrutar de un turrón de alta calidad en poca cantidad, es sólo una vez al año.

¿Qué pasa con los niños?

También es necesario que nos mantengamos activos. Hace ejercicio, aunque bueno esta medida se debe mantener durante todo el año. Un consejo que debemos mantener sobre todo en los niños. Porque todas estas recomendaciones no son sólo para los adultos. Ahora que llegan las vacaciones de Navidad, no pueden sólo estar en casa viendo la tele o jugando a videojuegos. Además del ejercicio físico, debemos también tener en cuenta su alimentación durante estos días.

Y por hablar de productos típicos que durante las fechas señaladas de la Navidad: Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Reyes...son las estrellas de nuestras mesas. ¿Qué pasa con el marisco? Pues es una buena opción… Después de los excesos no es de extrañar que muchas personas al pasar estas fechas acudan a especialistas como Bertina. Aunque ella nos confesaba que este año, no se sabe bien si por la situación que estamos viviendo, pues ya son muchos los que han pedido ayuda de manera previa porque la gente se está concienciando de la necesidad de mantener su salud a raya.

No parece complicado mantener la línea durante estas fechas….. Seguir unas pautas y sobre todo ser constantes. Y sobre todo, disfrutar de estos días...