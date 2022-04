El tremendo error que debes evitar a toda costa a la hora de hacer la Declaración de la Renta 2021

Este mes de abril ha comenzado lacampaña de laDeclaración de la Renta 2022, una Declaración de la Renta que siempre nos genera alguna que otra duda y para solucionarlas hemos hablado con la abogada Rocío Lago, de LOGO Abogados, quien ha acercado a los micrófonos de la Cadena COPEel tremendo error que debes evitar a toda costa a la hora de hacer la Declaración de la Renta 2021.

¿Quién está obligado a hacer la Declaración de la Renta 2021?

Todas aquellas personas que perciban por rendimientos del trabajo más de 22.000 euros de un sólo pagador o más de 14.000 euros en caso de haber tenido 2 o más pagadores están obligados a hacer la Declaración de la Renta 2022. Es decir, si han tenido dos trabajos distintos o han recibido alguna ayuda o prestación, y ésto afecta a todos quienes hayan estado en ERTE en el pasado año.

¿Cuáles son las novedades de la Declaración de la Renta 2021



Entre las novedades de la Declaración de la Renta 2021 se encuentra la obligariedad de declarar las operaciones de compraventa que hemos realizado con las criptomonedas así como pagar por las ganancias obtenidas con ellas. También existe una deducción estatal por la rehabilitación de vivienda que mejore la capacidad energética tanto de vivienda privada como de edificios y baja de 8.000 a 2.000 euros el importe máximo que los contribuyentes pueden desgravarse por aportación al plan de pensiones, si es privado. En el caso de las empresas el importe máximo se mantiene en los 8.000 euros.

Rocío Lago, abogada de LOGO Abogados, señala en COPE Vigo que el tremendo error que debes evitar a toda costa a la hora de hacer la Declaración de la Renta 2021no es otro que el de entregar el borrador de la Declaración de la Renta sin revisar. "La Agencia Tributaria se equivoca con frecuencia así que nunca debe aprobarse del borrador de la Declaración de la Renta sin revisar. Los datos que tiene Hacienda de nosotros no siempre son los correctos", señala la abogada Rocio Lago.

Los errores más comunes a la hora de hacer la Declaración de la Renta

Según la abogada Rocio Lago otros de los errores más comunesa la hora de hacer la Declaración de la Renta son no pedir el borrador aunque no tengamos que declarar ya que nos puede interese pedirlo ya que puede salirnos a devolver, olvidarse del paro y de los ERTE, no incluir a nuestros hijos que todavía son mayores de edad, dependientes de nosotros y que todavía no han alcanzado los 25 años y el no incluir nuestra segunda residencia.