¿Estás buscando trabajo? ¿Vas a tener una entrevista de trabajo dentro de poco? Pues si ese es tu caso, seguro que las siguientes palabras que leerás a continuación te interesan y es que en COPE Vigohemos conocido de la mano del gestor de talento y orientador profesional, Julio García Gómez, las claves para superar con éxito una entrevista de trabajo.

El tremendo error que debes evitar a toda costa si quieres bordar una entrevista de trabajo

El tremendo error que debes evitar a toda costa si quieres bordar una entrevista de trabajo no es otro que el de no ir al grano. Según el gestor de talento y orientador profesional, Julio García Gómez, los errores más comunes son "hablar más de la cuenta, no focalizar la atención de lo que realmente soy, quiero ser y cómo me pongo en el escaparate y me vendo y dar con las claves de que la otra persona, la que me entrevista, requiere de mi".

¿Cuáles son las claves para bordar una entrevista de trabajo?

La clave para bordar una entrevista de trabajo no es otra cuestión que la de responder con la palabra exacta a las preguntas que nos hacen. "Si me preguntan por la experiencia tenemos que responder sobre nuestra experiencia y no mezclar con otras cosas. No hay que ir hacia un lado o hacia otro. Es simplemente que acertemos con lo que realmente nos están preguntando y ser escuetos. A veces hablamos mucho y hacemos que la persona que nos entrevista pierda la atención. Es importante ser escuetos y ser directos", señala el gestor de talento y orientador profesional, Julio García Gómez, quien además ha señalado que "debemos ceñirnos al currículum".

¿Es tan importante el lenguaje verbal como el no verbal en una entrevista de trabajo?

La comunicación verbal y no verbal en una entrevista de trabajo van de la mano. Son aspectos con los que tenemos que jugar. La conjunción y el dominio de ambos es también clave para bordar una entrevista. "Debemos tener un tono de voz claro, contundente, que se nos entienda muy bien, que esté acompañado por gestos de la mano que aumenten el valor de lo que decimos y todo ello sin perder la mirada con la persona que nos entrevista. La imagen, el lenguaje no verbal y la palabra son claves para bordar una entrevista de trabajo", destaca el gestor de talento y orientador profesional, Julio García Gómez.

Consejos para bordar una entrevista

El 70% de los trabajos que se pierden es porque uno ha sabido superar bien la entrevista de trabajo. Por eso es importante seguir consejos como los que ha acercado en COPE Vigo el gestor de talento y orientador profesional, Julio García Gómez. "Yo diría que, ante todo, ser naturales, decir la verdad, no pretender decir cosas que no son o aumentarlas y con esa verdad que uno tiene ponerse a la venta en el mejor sentido de la palabra, ponerse muy bien en el escaparate y demostrar que es el candidato idóneo para ese puesto con las ganas que uno tiene de comerse el mundo, de trabajar, de dar todo lo que pueda de sí mismo y con los argumentos que uno pueda dar para decir soy el candidato idóneo para ese puesto", señala Julio García Gómez.