El traslado de mayores sanos al centro de Patos se basa en criterios científicos y sanitarios

El Gerente del área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, defiende el traslado de personas mayores que se encuentren sanos desde las residencias al centro de tiempo libre que la Xunta de Galicia tiene en Patos, Nigrán (Pontevedra). Asegura que esta medida se basa en criterios "científicos y sanitarios". Además, señala que la aparición de de dos casos positivos de coronavirus en en este centro no debe vincularse a la decisión del traslado.

De este modo, desde el Sergas insisten en que "la autoridad sanitaria garantiza el modelo de atención elegido para estos residentes como el mejor posible para preservar a las personas más vulnerables de la exposición a la enfermedad". Por lo que, la decisión de centralizar en la residencia de Patos la asistencia a los mayores no contagiados está basada en criterios indicados "por los expertos" para la atención y protección de grupos de riesgo en este tipo de alertas sanitarias.

Dos positivos entre las usuarias que fueron trasladadas al centro de Nigrán.

"El hecho de que se haya confirmado ahora la enfermedad de dos residentes no se puede vincular con la adopción de esa medida", apuntan. Además, recuerdan desde el Sergas que todos los mayores trasladados a Nigrán - un total de 22, procedentes de las residencias DomusVi de Barreiro y DomusVi de Cangas, ambas intervenidas por la Xunta de Galicia - fueron sometidos a tres pruebas diagnósticas, dos PCR y un test de anticuerpos, que dieron negativo en Covid-19. Eso sí, insiste en que "el riesgo cero frente al COVID-19 no existe, el 'período ventana' (el tiempo que tarda en manifestarse el virus) es ilimitado e impredecible". De hecho, han añadido, "hoy en día los especialistas no tienen clarificado el comportamiento de esta enfermedad al cien por cien, ni la evolución de los contagios".

Sanidade ha informado de que se está "estudiando la causa de la infección de esas dos personas", una de las cuales ha sido ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro, mientras que la otra ha sido trasladada de nuevo a la residencia DomusVi de Barreiro, porque su estado no requería hospitalización.

Realización de nuevas pruebas a los mayores que se trasladaron a Patos.

Este miércoles se han realizado nuevas pruebas a todos los residentes de Patos, y Sanidade está a la espera de resultados. Con respecto al personal, fueron sometidos a los test entre los días 8 y 11 de abril. Por el momento, las pruebas analizadas del personal han dado negativas, a falta de los resultados de cuatro trabajadores, que podrían estar listos en próximas horas. Asimismo, en próximos días se conocerán los resultados de las pruebas realizadas a los mayores.

Además, tanto los usuarios como el personal del centro de Patos "siguen estrictamente todos los protocolos de protección, limpieza y distanciamiento recomendados". "Se desinfectaron las instalaciones, se dotó el centro de profesionales sanitarios, se sometió a todo el personal y a los residentes a las pruebas necesarias y, durante los primeros días y tras el traslado, se mantuvo el aislamiento recomendado por los profesionales sanitarios", han asegurado desde la Consellería.

El presidente de la Xunta de Galicia pide ser "cautelosos".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recordaba que todas las personas que se trasladaron a este centro se sometieron a tres test y que mientras no fuesen negativos no se trasladaban. En todo caso, ha aludido a que la velocidad de incubación del virus es variable según las personas, por lo que "no se puede descartar" que alguno de los residentes trasladado a Nigrán ya estuviese incubando el virus, en el que ahora "dio positivo".

Feijóo pide ser "cautelosos" y ha señalado que, aunque puede ser "que el virus ya acompañase" a los diagnosticados en la residencia de Nigrán, también "puede ser que no" y que "se cogiera" en el propio centro. "Es lo que tenemos que averiguar y por eso estamos testando a las personas que están en esa residencia, igual que testamos al 40% de las más de 22.000 personas que están en este tipo de centros en Galicia", ha concluido el presidente gallego.